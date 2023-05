Isola dei Famosi, Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini presto sposi: l'annuncio a Pomeriggio 5

Gossip TV

Ospiti a Pomeriggio 5 da Barbara D'Urso, i due ex naufraghi dell'Isola dei Famosi, Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini, hanno confermato che presto si sposeranno. Vediamo insieme i dettagli.

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini, l'ex coppia di naufraghi di questa edizione de L'Isola dei Famosi, in onda su Canale5 con la conduzione di Ilary Blasi, ha ufficialmente dichiarato che convolerà a nozze. A ribadirlo sono stati i diretti interessati ospiti da Barbara D'Urso a Pomeriggio 5, nella puntata del 29 maggio.

Isola dei Famosi, nozze in arrivo per Cecchi Paone e Antolini

Come già avevano dichiarato al settimanale NuovoTv, la principale motivazione che li ha portati a questa scelta è il desiderio di dare stabilità alla piccola Melissa, la figlia di 5 anni che Antolini ha avuto da una precedente relazione. Dato che per motivi lavorativi, la madre della piccola non riesce a vederla spesso, Melissa trascorre molto tempo con suo padre e il suo compagno e Cecchi Paone ha dichiarato che nel vedere con quanta dedizione Simone si occupa della bambina ha fatto nascere in lui il desiderio di proteggerla e darle tutto l'affetto che merita. Al momento, hanno rivelato, non hanno ancora stabilito una data precisa, ma è loro desiderio poter celebrare l'unione civile il prima possibile:

"Lei mi chiama zio, vorrei darle certezze, oltre che affettive, anche economiche e per farlo è necessario che ci sposiamo e in Italia l'unica unione possibile in quanto coppia omosessuale è quella civile."

Quando la conduttrice ha chiesto loro quanti anni di differenza ci fosse tra i due (37 anni), entrambi hanno affermato di non aver mai calcolato questa differenza e che nelle coppie eterosessuali, spesso, non si dà peso a questi dettagli. Cecchi Paone ha aggiunto, inoltre che dal primo momento aveva capito che in Simone c'era qualcosa di speciale:

"Lui mi ha cercato e già da Instagram ho capito che in questo ragazzo c'era qualcosa di diverso rispetto agli altri: maturo, con una bambina, gestisce una sua impresa nelle Marche. Potevo mai dire di no a un ragazzo che mi ha fatto innamorare, solo perché ci sono degli anni di differenza. Gli ho chiesto io di poterlo sposare, ma se non cambia qualcosa saremo obbligati a sposarci all'estero."

