Isola dei Famosi, Ilary Blasi si sbilancia su Helena Prestes e poi rivela: "L'Isola ti mette a nudo, pareggia i conti"

Ilary Blasi rivela cosa la diverte ed emoziona di più de L'Isola dei Famosi.

È tutto pronto per la semifinale della diciassettesima edizione de L'Isola dei Famosi, che andrà in onda domani venerdì 16 giugno 2023 su Canale 5. Nell'attesa, Ilary Blasi ha rilasciato un'intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni in cui si è sbilanciata sulla dichiarazione fatta da Carlo Motta a Helena Prestes.

La rivelazione di Ilary Blasi

Anche questa edizione de L'Isola dei Famosi sta per giungere al termine. Domani andrà in onda, infatti, la semifinale che decreterà i nomi dei finalisti. A fare un bilancio del reality show ci ha pensato la conduttrice Ilary Blasi che, intervistata dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, ha svelato cosa la diverte di più:

Il clima goliardico, le prese in giro che creano un effetto domino in cui tutti si lasciano andare a ridere e a scherzare. Fa sentire a casa, tra amici [...] quando presenti un programma del genere sei talmente piena di cose da ricordare che non riesci a capire bene le dinamiche del gioco. Adesso partecipo allo show quasi come fossi uno spettatore.

La Blasi ha colto l'occasione anche per dire la sua sulla dichiarazione d'amore fatta da Carlo Motta alla sua amata Helena Prestes. Senza mezzi termini, la conduttrice de L'Isola dei Famosi ha affermato:

Un gesto imbarazzante? No, non la dichiarazione del fidanzato di Helena! Come ho detto in studio, se uno mi avesse annunciato “torno e ti faccio tante coccole”… per carità! Scherzi a parte, mi commuovono i concorrenti che hanno problemi con i genitori, che non parlano da tempo con loro. L’Isola ti mette a nudo, pareggia i conti. E questo è sempre bello.

