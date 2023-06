Isola dei Famosi, Cristina Scuccia verso il Grande Fratello Vip? La rivelazione della naufraga

Gossip TV

Cristina Scuccia rivela se la rivedremo al Grande Fratello Vip dopo l'esperienza a L'Isola dei Famosi.

Cristina Scuccia parteciperà al Grande Fratello Vip dopo l'esperienza a L'Isola dei Famosi? A far luce sulla situazione è stata proprio la giovane naufraga che, parlando con i suoi compagni di avventura ha rivelato se la rivedremo nel popolare reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Cristina Scuccia: da L'Isola dei Famosi al Gf Vip?

Tempo di confessioni per Cristina Scuccia a L'Isola dei Famosi. Interpellata dagli altri concorrenti del reality show di Canale 5, la naufraga ha parlato della possibilità di entrare nella famosa Casa del Grande Fratello Vip. Senza mezzi termini, Cristina ha dichiarato: "Io al Grande Fratello Vip? No io basta con i reality, ho già dato con questo. Ho fatto L’Isola dei Famosi e mi basta, no io non lo farei il Grande Fratello sono sincera".

Dopo aver escluso la possibilità di andare al Gf Vip, la Scuccia è tornata all'attacco contro Helena Prestes:

Io all’inizio mi ero trovata bene con lei, ma non ci conoscevamo. Siamo proprio su due strade molto distanti e che non si incontrano. Ho iniziato ad avere dei dubbi quando mi diceva che la coppia in amicizia funziona in televisione. Io queste cose non le sopporto. Non ho nulla di studiato e preparato. Poi provoca ed è sempre in mezzo alle discussioni...

Io sono venuta qui per stare bene e non per le negatività. Lei invece vedo che sguazza in queste situazioni. Posso parlarci e tutto, ma non legheremo mai davvero. Ci sono dei momenti in cui non ce la faccio nemmeno a sopportarla. Poi nessuno la vuole isolare, può stare con noi e le parliamo. Non c’è mai stata la volontà di creare gruppi.

