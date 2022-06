Isola dei Famosi, Ilary Blasi non ci può credere: Lory Del Santo lo ha fatto in diretta Tv!

Gossip TV

Lory Del Santo lancia accuse pesantissime durante la Finale de L’Isola dei Famosi, provocando la reazione di Ilary Blasi.

Si è conclusa con la vittoria di Nicolas Vaporidis la sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi, ma a far scalpore è stata l’entrata in scena di Lory Del Santo nello studio del reality show di Canale 5. L’ex naufraga è sul piede di guerra e Ilary Blasi non può credere a ciò che rivela a proposito di Luca Daffré, il secondo classificato.

Isola dei Famosi, Lory Del Santo contro Luca Daffré: fischi in studio

Nicolas Vaporidis ha vinto la sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi, l’edizione più lunga di sempre che ha messo in seria difficoltà i naufraghi, soprattutto chi come l’attore è arrivato tra i primi in Honduras. Durante la Finale non sono mancati i colpi di scena, serviti sul piatto d’argento da Lory Del Santo che ha assistito all’elezione del vincitore senza nascondere il proprio disappunto. L’ex naufraga ha preso parte al cast del reality show di Canale 5 con l’intenzione di vincere e non ha perdonato chi, secondo lei, è stato causa della sua eliminazione precoce, tra cui Vaporidis e Luca Daffré.

Quando quest’ultimo è finito al ballottaggio contro Maria Laura de Vitis, Lory si è sbilanciata sul naufrago chiamandolo “viscido”, un uomo che ha fatto il doppio gioco e per questo sarebbe dovuto essere salvato dal pubblico. Una dichiarazione antitetica che ha fatto inferocire Ilary Blasi, la quale ha chiesto spiegazioni all’attrice, reputando Luca un ragazzo tutt’altro che viscido.

“è stato il viscido perfetto” LORY DEL SANTO MAESTRA LEI HA MANGIATO PANE E REALITY DA SEMPRE #isola — poliedrico (@salvatrash1) June 27, 2022

Lory ha spiegato che la sua idea viene dal fatto che Luca, nel primo periodo della sua permanenza a L’Isola, ha fatto da tramite tra i gruppi per non stare antipatico a nessuno, giocando così di strategia ma al pubblico presente in studio la spiegazione non è piaciuta, tanto che Lory ha ricevuto fischi pesantissimi che l’hanno zittita. Con la benedizione di Lory o meno, Luca si è guadagnato il secondo posto sul podio, seguito da Carmen Di Pietro ovvero la terza classificata.

