Isola dei Famosi, i naufraghi si ribellano ad Antonio Zequila: volano parole grosse!

Antonio Zequila finisce nel mirino dei naufraghi de L’Isola dei Famosi, che non sopportano più il concorrente.

A L’Isola dei Famosi si respira aria di tensione e Antonio Zequila è finito nel mirino dei naufraghi. L’attore è stato accusato di voler ancora recitare il ruolo di latin lover, approcciandosi con troppa carica alle giovani concorrenti del reality show di Canale5, e nel gruppo volano insulti per Zequila. Come reagirà in naufrago dopo aver scoperto cosa tutti pensano di lui?

Isola dei Famosi, tutti contro Zequila: cosa succede?

Antonio Zequila è tornato a L’Isola dei Famosi, finendo in coppia con Floriana Secondi e seminando il caos tra i naufraghi. L’attore, infatti, ha discusso più volte con la sua compagna di viaggio, dichiarando anche di voler lasciare il programma se non avesse avuto la possibilità di separarsi da lei al più presto. Floriana, allo stesso modo, avrebbe preferito finire con chiunque tranne che con Antonio, e la situazione sta diventando via via più difficile da sopportare per tutti, già scossi dalla fame e dalle intemperie che hanno colpito il loro piccolo accampamento.

Zequila, inoltre, non piace perché considerato da tutti un uomo borioso, che vuole piacere per forza alle donne presenti a L’Isola, cercando di fare avances anche a quelle decisamente molto più giovani di lui e che non hanno dimostrato alcun interesse a conoscerlo meglio. Jeremias Rodriguez è furioso, geloso dell’approccio che Antonio ha nei confronti di Estefania Bernal, che sta già approfondendo la conoscenza di Roger Balduino, per la quale prova un senso di protezione.

Così, mentre Zequila è lontano, i naufraghi si sfogano contro l’attore, sottolineando come sia insopportabile il suo contino confrontarsi con gli uomini più giovani in cerca del suo aspetto fisico. Gustavo Rodriguez ha spezzato una lancia a favore di Antonio, ammettendo di aver parlato a lungo con lui e di trovarlo una persona buona nel profondo. Estefania, che più di tutti non sopporta il naufrago, ha tuonato definendo l'attore un "bavoso" e chissà come reagirà lui quando saprà cosa si dice sul suo conto.

