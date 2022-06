Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi: "Estefania Bernal è falsa e calcolatrice"

Gossip TV

L'ex amata naufraga Guendalina Tavassi critica Estefania Bernal a L'Isola dei Famosi.

Cresce l'attesa per la finale de L'Isola dei Famosi, che andrà in onda il prossimo lunedì 27 giugno 2022 in prima serata su Canale 5. Tra i concorrenti ancora in gioco anche la modella Estefania Bernal, che nelle ultime ore è finita nel mirino dell'ex naufraga Guendalina Tavassi.

Guendalina Tavassi senza freni su Estefania Bernal

La finale de L'Isola dei Famosi si avvicina. Nell'attesa, Guendalina Tavassi ha rilasciato una nuova interessante intervista in cui ha parlato della sua intensa esperienza in Honduras. Ospite dell'ultima puntata di Casa Chi, il format web del settimanale condotto da Rosalinda Cannavò, l'ex naufraga ha colto l'occasione anche per lanciare una bella frecciata ad Estefania Bernal:

Estefania stava sulle scatole a tutti. Io e gli altri abbiamo fatto di tutto pur di buttarla fuori, e niente…nel gioco è molto falsa e calcolatrice. Poi è difficile andare via, i concorrenti venivano sempre rimbalzati da un'isola a un'altra. Anche Nick è uscito fuori negativamente. Dopo che è tornato dall'infermeria è cambiato. Secondo me non merita la finale. Spero che in finale arrivano, oltre a Nicolas, Edoardo, Carmen e Mercedesz. Loro sono i vincitori morali del programma.

Guendalina ha commentato anche l'avvicinamento tra il fratello Edoardo e Mercedesz Henger:

Sono carini davvero. Io sono preoccupata per Edoardo perché ha preso tante cantonate, cerco sempre di salvarlo e tutelarlo. Però se poi rimane solo e viene a rompere a me, lo lascio fare. Col capello rasato, sta meglio dai. Si comincia a vedere il viso, a me piace così.

