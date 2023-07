Isola dei Famosi, Gian Maria Sainato confessa: "Helena Prestes mi disse che se non fosse stata fidanzata..."

Gossip TV

La rivelazione dell'ex naufrago de L'Isola dei Famosi sul rapporto con Helena Prestes.

Gian Maria Sainato ha un debole per Helena Prestes? A far luce sulla situazione è stato proprio l'ex naufrago della 17esima edizione de L'Isola dei Famosi che, in un’intervista rilasciata al settimanale Novella 2000, ha chiarito la sua posizione nei confronti della modella e ricordato la sua esperienza in Honduras.

Gian Maria Sainato sorprende su Helena Prestes

Gian Maria Sainato è tornato a parlare della sua Isola dei Famosi e non solo. Intervistato dal settimanale Novella 2000, l'ex naufrago del reality show condotto da Ilary Blasi ha colto l'occasione anche per chiarire il rapporto che lo lega a Helena Prestes:

Helena sull’Isola mi disse che se non fosse stata con Carlo ci avrebbe provato con me, e io lo stesso con lei. Trovo Helena bellissima e carismatica, ora però siamo così amici che sarebbe quasi impossibile, o comunque preferisco rimanere amico stretto con lei per paura di perderla se andassimo oltre l’amicizia...

Cristina Scuccia? C’è stata una simpatia, ma è durata poco, i naufraghi mi hanno eliminato e sono andato sull’Isola di Sant’Elena, quando sono ritornato con il gruppo Cristina ha iniziato a dire di avere una persona fuori, ma io sapevo che invece era single…Non ho nessuno al momento, e sinceramente sì, vorrei qualcuno al mio fianco, che mi ami e mi rispetti, uomo o donna che sia, l’importante è che ci sia amore.

Tra gli amici ritrovati anche Tommaso Zorzi:

Lui mi chiamò dopo il Gf Vip per chiedermi scusa dell’outing che mi fece a Riccanza, da lì in poi abbiamo iniziato a sentirci anche in modo amichevole, l’ho visto ultimamente a un compleanno di un amico in comune, e sono stati baci e abbracci.

