Isola dei Famosi, Francesca Bergesio ritorna in Italia dopo l'addio al reality: ecco come sta oggi!

Gossip TV

Francesca Bergesio è stata la prima concorrente de L'Isola dei Famosi ad essersi ritirata a causa di un infortunio. L'ex naufraga è tornata in Italia: ecco come sta oggi!

Questa sera, su Canale5, andrà in onda una nuova puntata de L'Isola dei Famosi: in attesa di scoprire cosa succederà ai naufraghi del cast del reality, Francesca Bergesio, una delle concorrenti, si è mostrata sui social dopo il ritiro dal programma! Ecco come sta oggi!

Isola dei Famosi, Francesca Bergesio torna sui social dopo il ritiro dal reality! Ecco come sta oggi!

La Miss Italia 2023 si è dovuta ritirare a causa di un infortunio e dopo di lei a catena altri naufraghi si sono ritirati: da Francesco Benigno a Peppe di Napoli, il cast dei naufraghi de L'Isola dei Famosi si sta decimando sempre di più. Ritornata in Italia, Bergesio si è mostrata sui social e ha aggiornato i fan sulle sue condizioni dopo l'infortunio.

Lo scorso 9 aprile, Francesca Bergesio si è infortunata a un ginocchio ed è stata costretta a lasciare l'isola per sottoporsi a un controllo medico, che ha confermato il responso per la naufraga di dover lasciare il programma. Oggi, la Miss Italia 2023 è tornata in Italia e si è mostrata sui social con tanto di stampelle e tutore. Tuttavia, per smorzare la situazione, nella storia Instagram con cui ha annunciato il suo ritorno a casa ha aggiunto diverse emoji sorridenti.

Qualche giorno fa l'ex naufraga aveva deciso di pubblicare un primo commento che riassumesse le sue emozioni alla notizia di dover abbandonare il reality:

"Sono un po’ fatalista (credo che mi aiuti a superare con lucidità i momenti più difficili) e quando le cose accadono preferisco prima subirle senza oppormi a loro e poi prenderle in mano per capire come gestirle al meglio. E qui doveva andare proprio così. Ho effettuato una risonanza magnetica che ha rilevato una microfrattura alla tibia e la prognosi dice che per un mesetto circa dovrò stare a riposo con la gamba senza fare sforzi. Ho dovuto abbandonare l’isola e sto cercando di accettare e metabolizzare la situazione anche se non è facile per niente. Una piccola vittoria l’ho già avuta decidendo di mettermi in gioco, a 19 anni sono partita con tante paure, tanti punti interrogativi ma anche con una voglia matta di sfidarmi e mostrarmi senza filtri per quella che sono, avrei tanto voluto continuare a farvi conoscere il mondo che ho dentro ma purtroppo non è possibile"

Infine, l'ex naufraga ha ringraziato L'Isola dei Famosi e i compagni di avventura con cui, anche se per poco, ha condiviso il suo percorso: "Grazie Isola, per i colori, per i profumi, per le riflessioni, per il cielo stellato, per le privazioni, per avermi fatto staccare la spina da una vita che corre troppo veloce, sei stata una gran bella lezione che custodirò gelosamente nel mio cuore"

Scopri le ultime news su Isola dei Famosi