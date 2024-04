Isola dei Famosi: Peppe di Napoli si è ritirato

Gossip TV

Il 51enne campano, Peppe di Napoli, si è ritirato dalla diciottesima edizione de L'Isola dei Famosi. Il comunicato ufficiale.

Isola 2024: un altro naufrago si ritira

La notizia ufficiale stata diramata anche sui social del programma oltre che nell'apputamento odierno con il daytime.

"PEPPE DI NAPOLI HA DECISO DI RITIRARSI DA "L'ISOLA DEI FAMOSI". IL TELEVOTO È QUINDI ANNULLATO, VERRA RIAPERTO CON GLI ALTRI QUATTRO NAUFRAGHI GIA IN NOMINATION.I VOTI PERVENUTI NELLA SESSIONE ANNULLATA NON SONO CONSIDERATI VALIDI. GLI UTENTI CHE HANNO VOTATO ATTRAVERSO SMS • VERRANNO RIMBORSATI".

"Abbandono l'Isola perché sono stanco, non riesco più a farlo, chiedo scusa a tutti gli italiani ma io abbandono l'Isola e me ne vado", queste le dichiarazioni di Peppe Di Napoli che ha annunciato in un video il suo ritiro.

Il noto pescivendolo, era al televoto con Artur Dainese, Khady Gueye, Maité Yanes, e Alvina Verecondi Scortecci, nominato durante la quarta puntata del reality, andata in onda ieri, giovedì 18 aprile 2024.

