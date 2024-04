Isola dei Famosi, ex naufrago rivela: "Vladimir Luxuria è stata la scelta giusta, alla fine il reality lo vince chi.."

Gossip TV

L'ex naufrago, Nino Formicola, commenta la nuova edizione de L'Isola dei Famosi condotta da Vladimir Luxuria.

Lunedì 8 aprile 2024 su Canale 5 è ufficialmente partita la nuova edizione de L'Isola dei Famosi. Le scelte di Mediaset hanno colpito tutti, in particolar modo l'ex naufrago Nino Formicola (in arte Gaspare) che, intervistato da Tag24, ha commentato a caldo tutte le novità del reality show condotto da Vladimir Luxuria.

Nino Formicola senza filtri su L'Isola dei Famosi

Manca poco alla nuova puntata de L'Isola dei Famosi. Nell'attesa, l'ex amato naufrago Nino Formicola, in arte Gaspare, ha rilasciato una nuova intervista a Tag24 in cui ha ricordato la sua lunga e intensa esperienza in Honduras e commentato la scelta di mettere Vladimir Luxuria al timone del reality show al posto di Ilary Blasi:

Io sono assolutamente d’accordo sulle scelte e convinto che Vladimir condurrà molto bene l’Isola dei famosi. Al 100%. Le scelte di quest’anno secondo me sono giuste. Anche nel cast secondo me ci sono molte persone in effetti conosciute. Abbraccia un po’ tutti i generi, diciamo così. Personalmente sono curioso di vedere come andrà, di vedere anche Marina Suma, ad esempio. La nuova Palapa mi piace. Elenoire è una garanzia, sicuramente. Anche se Alvin era bravissimo. Sonia Bruganelli non l’ho mai seguita prima di ora, ma una cosa è sicura: stiamo parlando di una persona che mastica televisione da parecchio tempo. Quindi sicuramente è nel ruolo giusto. Sicuramente è una scelta oculata...

Io personalmente sono contrario alla straordinaria lunghezza dei programmi. Dovrebbero durare di meno le edizioni dell’Isola [...] Si è creato nel tempo un meccanismo particolare per cui si raccontano delle cose private, spesso e volentieri, però diciamo che io avrei dato più spazio a quello che succede lì invece, perché ci sono molte cose che la gente non ha mai visto, le particolarità della vita da naufrago...

Il vincitore de L'Isola dei Famosi

Alla fine allora chi è che vince un programma come L'Isola dei Famosi? Formicola, su questo, sembra avere le idee molto chiare:

L’Isola alla fine la vince chi è normale. Perché poi alla fine è il pubblico che vota, no? E di conseguenza secondo me comportarsi come uno dal divano di casa pensa che ci si dovrebbe comportare è stato il segreto. Perché non bisogna mai dimenticarsi che è un programma televisivo. È difficile, pensare di essere non sull’isola ma in un programma televisivo. Questo fa la differenza. La gente non considera il fatto che comunque, tu spettatore, vedi quello che ti fanno vedere. Per quello il comportamento, televisivamente, parlando è fondamentale. Tu ti devi ricordare che sei in televisione e ci sei sempre, anche quando non stai in diretta. Alla fine della fiera l’Isola lo vince sempre quello che si comporta nel modo più normale. Non lo vince mai quello che ha fatto ”il diavolo a quattro” per vincere.

