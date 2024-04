Isola dei Famosi, slitta la diretta della seconda puntata: il motivo

Gossip TV

Il secondo appuntamento con L'Isola dei Famosi, in onda giovedì 11 aprile prossimo, non sarà trasmesso in diretta.

La seconda puntata della diciottesima edizione de L'Isola dei Famosi andrà in onda giovedì 11 aprile 2024, come sempre in prima serata su Canale 5, andrà in onda registrata e non verrà trasmessa in diretta. A svelarlo, il portale di Davide Maggio. Il reality show prodotto da Banijay Italia che si svolge in Honduras, darà spazio infatti a Supervivientes, il medesimo programma nella versione spagnola ambientato nello stesso posto di quello nostrano.

"Il giovedì, infatti, è la serata di messa in onda di Supervivientes (Isola dei Famosi spagnola), che si svolge sempre in Honduras - si legge sul sito - Condividendo con il reality iberico alcuni spazi, tra cui la Palapa, luogo simbolo delle puntate serali, l’Isola nostrana – come già successo – si vede costretta ad anticipare la puntata di qualche ora, che dunque sarà registrata".

E ancora:

"Questo è anche il motivo per cui il primo televoto in corso tra Artur Dainese, Luce Caponegro, Joe Bastianich e Samuel Peron verrà chiuso giovedì alle ore 15".

Per lasciare dunque ai naufraghi spagnoli la Palapa, la puntata sarà registrata qualche ora prima delle 21.30, orario della messa in onda della secondo appuntamento con l'adventure game di Canale 5. La prima puntata, andata in onda ieri, lunedì 8 aprile 2024, ha registrato un ottimo esordio per la rete ammiraglia Mediaset. Il programma è stato il leader della serata sul pubblico attivo con il 21.71% di share e 3.690.000 spettatori nella fascia prime-time (2.602.000 spettatori totali). La trasmissione ha toccato picchi che hanno superato il 31% di share e 4.070.000 spettatori. Sui social “L’Isola dei Famosi” è stato il programma d'intrattenimento più commentato dell'intera giornata di ieri. Su X, l’hashtag ufficiale #ISOLA ha dominato il podio dei TT Italia.

Queste le dichiarazioni di Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5:

"Ottimo debutto per l’attesa, nuova edizione de “L’Isola dei Famosi” e grande esordio alla conduzione per Vladimir Luxuria. Una serata ricca di emozioni, dove hanno brillato, oltre a Vladimir, gli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese e l’inviata Elenoire Casalegno. Un successo per il quale Canale 5 ringrazia lo staff autorale e produttivo di Banijay Italia e Mediaset, il regista Roberto Cenci e gli isolani, chiamati a mettersi alla prova nell’impegnativa Cayo Cochinos. In bocca al lupo!"

