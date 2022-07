Isola dei Famosi, ex naufraga contro Vladimir Luxuria: ''È stata inopportuna''

Gossip TV

Maria Laura De Vitis lancia una frecciatina all’opinionista de L’Isola dei Famosi.

Maria Laura De Vitis è torna a casa dopo l’avventura a L’Isola dei Famosi e si è sfogata con i suoi fan, i quali le hanno chiesto diversi approfondimenti sulla sua avventura in Honduras, compreso un commento sul comportamento che Vladimir Luxuria ha avuto nei suoi confronti. La naufraga non ha nascosto di non essersi sentita compresa dall’opinionista.

Isola dei Famosi, Maria Laura contro Vladimir Luxuria!

Dopo aver trascorso durissime settimane in Honduras, Maria Laura De Vitis è torna a casa e si gode l’affetto della famiglia e dei numerosi fan, che hanno voluto sapere tutti i retroscena sul rapporto con Luca Daffré. La naufraga ha convinto, piano piano, moltissimi telespettatori nonostante inizialmente avessero storto il naso davanti all’idea che a prendere parte al reality show di Canale 5 fosse proprio la vincitrice de La Pupa e il Secchione Show. Maria Laura, invece, ha fatto ricredere tutti, o almeno quasi tutti dato che Vladimir Luxuria non ha mai mostrato per lei particolare simpatia. L’opinionista de L’Isola, infatti, non ha apprezzato l’avvicinamento tra la naufraga e Alessandro Iannoni, e ha bollato Maria Laura come una stratega. A proposito di Vladimir, la naufraga ha ammesso:

“Premetto che non ho ancora rivisto le puntate e quindi non so con esattezza cosa diceva di me. Durante il percorso percepivo di non piacerle molto come concorrente perché mi punzecchiava parecchio, alcune volte secondo me è stata inopportuna”.

Maria Laura ha confessato di non aver gradito le parole di Luxuria nei suoi confronti, ammettendo di averla trovata sopra le righe in più di un’occasione con le sue parole. Ammissione che probabilmente non farà cambiare idea a Vladimir, che solitamente tiene il punto quando è certa delle sue impressioni. Nel frattempo, tutti sono curiosi di scoprire se tra l’ex pupa e Luca sboccerà l’amore durante la calda estate italiana.

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.