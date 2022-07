Isola dei Famosi, Maria Laura De Vitis vuota il sacco su Luca Daffré: ''Mi interessa ma…''

Gossip TV

Maria Laura De Vitis parla ai fan de L’Isola dei Famosi, chiarendo il suo rapporto con Luca Daffré e Alessandro Iannoni.

Maria Laura De Vitis e Luca Daffré si sono molto avvicinati durante l’esperienza a L’Isola dei Famosi, frenando tuttavia sull’eventualità di affrontare una love story davanti alle telecamere. Durante la Finale del reality show di Canale5, che ha incoronato Nicolas Vaporidis vincitore, Maria Laura ha ammesso di essere rimasta molto ferita dalla scelta di Luca, ma come sono ad oggi i loro rapporti? La vincitrice de La Pupa e il Secchione Show rompe il silenzio, poi tira in ballo Alessandro Iannoni.

Isola dei Famosi, Maria Laura perdona Luca?

Maria Laura De Vitis è approdato nella sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi, dopo aver vinto La Pupa e il Secchione Show, per farsi conoscere dal pubblico di Canale 5 e mettersi alla prova in un reality show decisamente difficile da affrontare. Nonostante lo scetticismo iniziale di chi ha avuto qualche riserva sulla naufraga, Maria Laura ha conquistato un’ampia fetta di pubblico che ha visto in lei onestà e dolcezza. La concorrente, dopo un iniziale avvicinamento ad Alessandro Iannoni che si è risolto con un’amicizia approvata da mamma Carmen Di Pietro, ha stretto un rapporto molto profondo con Luca Daffré.

I due hanno ammesso di provare attrazione ma di non aver voluto approfondire davanti le telecamere, preferendo rimandare al loro rientro in patria l’occasione per conoscersi anche sotto altri punti di vista. Ma, dopo lo sgambetto in Finale, sembrava che tra Maria Laura e Luca il rapporto si fosse completamente gelato, escludendo la possibilità per un vero e proprio flirt. Subissata dalle domande dei fan su Instagram, Maria Laura ha spiegato:

“Luca per me è stata una presenza molto importante a L’Isola, un complice, un confidente. E io lo stesso per lui. Oltre all’aspetto fisico, ci sono molte cose del suo carattere che mi piacerebbe conoscere meglio fuori dal contesto Tv. Non nego di essere rimasta molto delusa dal suo comportamento in Finale, poi ci siamo chiariti. Infatti abbiamo fatto il viaggio di ritorno insieme in amicizia, e siamo rimasti in contatto. Ora ci stiamo entrambi prendendo entrambi un po’ di giorni di relax da passare in famiglia, poi si vedremo che succederà”.

Tantissime anche le domande su Alessandro Iannoni. La naufraga, infatti, sembrava inizialmente certa di poter piacere al figlio di Carmen, tranne poi comprendere che non sarebbe mai sbocciato l’amore tra loro, piuttosto una bella amicizia. Effettivamente, da quando Maria Laura ha smesso di corteggiare il figlio, Carmen si è avvicinata molto alla giovane ed è diventata per lei un importante sostengo. De Vitis ha ribadito che con Alessandro non c’è un futuro, ma che stima moltissimo il coetaneo per la sua educazione e il rispetto dimostrati, senza nascondere che avrebbe piacere a rincontrarlo su terreno neutro.

