Subito critiche per Soleil Sorge, l'ex gieffina pronta nella sua avventura nella sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi.

Nel corso del ventunesimo appuntamento con dell’Isola dei Famosi, Ilary Blasi ha presentato due guest star nonché ex concorrenti del reality pronte "disturbare" i naufraghi dal prossimo lunedì: Soleil Sorge e Vera Gemma.

Isola dei Famosi, ex naufraga attacca Soleil: "Priva di talento, antipatica e saccente!", la risposta della Sorge

La Sorge, ancora prima di iniziare la sua avventura in Honduras è già stata attaccata da un ex gieffino, il suo ex amico artistico Alex Belli che l'ha definita "pazza e buffona" e da una ex gieffina ed ex naufraga dell'Isola, Daniela Martani.

"E niente ormai la buttano in tutti i reality, una completamente priva di talento e pure insopportabilmente antipatica saccente e supponente" ha cinguettato su Twitter la conduttrice radiofonica."

Ma non è finita qui. Dopo le varie critiche da parte del fandom della Sorge, la Martani ha aggiunto:

"Poi ci sono i fandom di “personaggetti” famosi compresa Soleil che stanno impazzendo perché ho osato criticare la loro “queen”. Ah mentre Solei salta da un reality all’altro perché solo quello sa fare, io ho ricominciato a fare radio. Ci sentiamo su Radio Radio alle ore 19. Questi fan mi fanno tenerezza perché appena gli tocchi il loro beniamino diventano pazzi come dei bambini a cui hai tolto le caramelle. Io questi fandom non ce li ho, ma ho la capacità di difendermi da sola sempre. Non ho bisogno certo dei fandom."

"Percepisco nervosismo nel fandom di Soleil. State calmi, non ho assolutamente detto che Soleil sia una poco di buono, ma che usa farsi fotografare con fidanzati più o meno famosi per restare a galla mediaticamente. È la sua strategia, come quella di molte altre, ma non è la mia”.

Dalla lontana Honduras, forse in albero in attesa di approdare a Cayo Cochinos, la Sorge ha prontamente risposto:

“Bastava chiederla un po’ di pubblicità, magari ti veniva ad ascoltare qualcuno“.

