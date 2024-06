Isola dei Famosi, ex discusso naufrago dell'ultima edizione replica alle critiche di Aldo Grasso e su Luxuria svela che...

Gossip TV

L'ex discusso naufrago de L'Isola dei Famosi 2024, Daniele Radini Tedeschi, sbotta sui social replicando alle critiche ricevute dal giornalista Aldo Grasso e commenta la conduzione di Vladimir Luxuria.

L'ultima edizione de L'Isola dei Famosi, che ha visto trionfare l'attore turco Aras Senol, non ha di certo brillato in termini di ascolti ed è stata criticata anche da Aldo Grasso. La dura recensione fatta dal giornalista, però, non è per niente piaciuta all'ex naufrago Daniele Radini Tedeschi, che ha deciso di rispondergli via social.

Daniele Radini Tedeschi contro Aldo Grasso

La 18esima edizione de L'Isola dei Famosi è stata un flop. A dire la sua sui bassi ascolti è stato Aldo Grasso, che ha spiegato cosa secondo lui non ha funzionato nell’Isola di Vladimir Luxuria. Il noto giornalista ha scritto sul Corriere della Sera che la crisi del format potrebbe essere dovuta al cast sbagliato e alla nuova linea editoriale anti trash:

I concorrenti erano quasi tutti sconosciuti. Bruganelli voleva il sangue, Pier Silvo Berlusconi voleva l’eleganza? Il reality non è né uno né l’altro, ma soprattutto non è la realtà, è una realtà messa fra virgolette, interpretata, «pettinata». Dunque, i concorrenti, credendo di essere sé stessi, recitano comunque una parte o sono indotti a recitarla. Altrimenti, cosa ci stanno a fare gli autori? Il reality è «morto» perché tutto è diventato reality. C’è stata una lenta infiltrazione del genere in tutti gli altri format televisivi, nella politica, nella società, nella testa delle persone.

Leggi anche I retroscena di Aras Senol sulla sua Isola dei Famosi

Critiche che non sono passate inosservate a Daniele Radini Tedeschi. Interpellato dai suoi fan sui social in merito alla recensione fatta da Aldo Grasso sull'ultima edizione de L'Isola dei Famosi 2024, l'ex naufrago, che ha deciso di interrompere la sua avventura in Honduras dopo 21 giorni, ha puntato il dito proprio contro il giornalista e critico televisivo ed elogiato la conduzione di Vladimir Luxuria:

Purtroppo io conosco te solo perché parli di me, oltretutto sei una vecchia macchina da scrivere, tipo quelle Olivetti, che ormai non servono più a nessuno. Le tue recensioni non muovono pubblico perché oggi un utente riesce con un profilo social a condizionare molto di più a confronto di una critica fatta su un quotidiano. Quindi molto rispetto alle persone che danno delle opinioni e poco a chi parla dall’alto della carta stampata prendendosela con un bambino. In un’Italia sempre più omofoba, razzista, discriminatoria, Luxuria è stata la scelta più giusta. Donna garbata, intelligente, ha dato all’Isola un meraviglioso arcobaleno.

Daniele Radini Tedeschi si candida per il Gf

Dopo aver replicato alle dure critiche di Aldo Grasso e speso parole di stima e affetto nei confronti di Vladimir Luxuria, l'ex discusso naufrago de L'Isola dei Famosi ha confessato che non parteciperebbe a Pechino Express, ma valuterebbe l’ipotesi di entrare nella famosa Casa del Grande Fratello in quanto ritiene Alfonso Signorini il "miglior conduttore di reality". Alfonso valuterà la possibilità di inserire Daniele nel cast della prossima edizione? Staremo a vedere.

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.