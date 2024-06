Isola dei Famosi, Aras Senol senza filtri: "Non ho fatto alcuna strategia, entrare al Grande Fratello? Il mio sogno è..."

Gossip TV

Il vincitore della 18esima edizione de L'Isola dei Famosi, Aras Senol, racconta tutti i retroscena sulla sua lunga esperienza in Honduras e parla di una sua possibile partecipazione al Grande Fratello.

La 18esima edizione de L'Isola dei Famosi si è conclusa lo scorso mercoledì 5 giugno 2024 con la vittoria dell'attore turco Aras Senol. Intervistato da Superguidatv, il vincitore del reality show condotto da Vladimir Luxuria ha fatto un bilancio della sua lunga esperienza in Honduras e parlato di una sua possibile partecipazione al Grande Fratello.

Le rivelazioni di Aras Senol

Aras Senol ha vinto L'Isola dei Famosi 2024. A una settimana di distanza dalla sua vittoria, la star della soap Terra Amara, che ha deciso di donare metà del montepremi finale alla fondazione Giulia Cecchettin, ha rilasciato un'intervista a Superguidatv in cui ha ricordato la sua lunga e intensa esperienza in Honduras svelando retroscena inediti e quali sono stati i momenti più belli e quelli più difficili:

E’ stato più difficile di quanto mi aspettassi, ma non lo dimenticherò mai. È stata una delle esperienze più forti della mia vita, in più ora ho anche degli amici in Italia e non sono più solo. Non ho un momento migliore, ho diversi bei momenti, ma se devo sceglierne uno di questi, è stato quando è venuta Valentina (la ragazza di Franco) sulla nostra spiaggia per mangiare con noi. È stato divertente bere (naturalmente acqua) abbiamo parlato, ho ballato, è stata una bella giornata. Quello più brutto è stato il giorno dell’incidente di Khadi.

Con la sua umiltà e spontaneità Aras ha conquistato tutto il pubblico di Canale 5, che l'ha premiato mandandolo prima in finale e poi facendolo vincere. Secondo l'amato attore turco a fare la differenza rispetto agli altri naufraghi de L'Isola dei Famosi è stato il fatto di essersi sempre messo a servizio del gruppo e di non aver messo in atto nessuna strategia:

Non ho combattuto con nessuno e non ho fatto alcuna strategia. Ho cercato solo di divertirmi e di godermi il momento. Mi sono goduto l’esperienza, ma non credo che le difficoltà linguistiche siano state sufficienti per vincere, credo di aver sempre rispettato il gruppo e di aver sempre lavorato per il gruppo. Sull’Isola sono sempre stato me stesso, senza forzature. Io non ho mai fatto una strategia.

Aras Senol: da L'Isola 2024 al Gf?

Dopo aver fatto un bilancio del suo fortunato percorso nel reality show di Canale 5 condotto da Vladimir Luxuria, Aras ha parlato dei suoi progetti futuri e di una sua possibile partecipazione al Grande Fratello, il reality show di Alfonso Signorini che tornerà in onda il prossimo settembre 2024. L'attore ha rivelato che gli piacerebbe recitare in serie tv e film italiani, ma ha escluso il suo ingresso nella famosa Casa di Cinecittà:

No, per me i reality sono finiti. L’ho fatto una volta nella mia vita e mi basta perché sono un attore e mi piace il mio lavoro ora il mio sogno è di recitare in serie tv o film in Italia ma so che prima però dovrei migliorare il mio italiano.

