Isola dei Famosi: Eva Henger, in diretta dall’ospedale, rivela tutta la verità sulla figlia Mercedesz!

Ancora ricoverata dopo l’incidente, Eva Henger commenta in collegamento con Pomeriggio 5 la presenza della figlia Mercedesz a L’Isola dei Famosi.

Eva Henger non ha, sfortunatamente, ancora concluso il suo calvario in ospedale e proprio dal letto della clinica, prima di sottoporsi a nuovi interventi, l’attrice ha commentato la partecipazione della figlia Mercedesz Henger a L’Isola dei Famosi. Ecco cosa ha rivelato Eva durante il collegamento in diretta con Barbara D’Urso e Pomeriggio 5.

Isola dei Famosi, Eva difende la figlia Mercedesz a Pomeriggio 5

Nello studio di Pomeriggio 5 si è parlato pressoché quotidianamente del terribile incidente stradale che ha coinvolto Eva Henger e il marito Massimiliano Caroletti, ricoverati d’urgenza in ospedale e ora in procinto di essere trasferiti a Roma per ulteriori accertamenti e interventi. Dopo aver allarmato tutti parlando di setticemia, Barbara D’Urso si è collegamenti nuovamente con Henger, chiedendole informazioni sul suo stato di salute e ponendole una questione scottante. Nelle ultime settimane, infatti, il popolo del web si è scagliato molto duramente contro Mercedesz Henger per non aver rinunciato alla sua partecipazione alla sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi, per correre al capezzale di sua madre che è in condizioni stabili ma se l’è vista veramente brutta.

Dato che tra Eva e Mercedesz per lungo tempo c’è stata maretta, in molti hanno pensato che la naufraga abbia deciso di non preoccuparsi della salute della madre, preferendole l’esperienza televisiva in Honduras. Ascoltando le accuse rivolte alla figlia, Eva ha deciso di spiegare come stanno le cose, durante l’ultimo collegamento con Pomeriggio 5.

“Quando è successo l’incidente lei era in Honduras in quarantena e le ho detto io di non tornare. Nessuno deve rinunciare a una cosa bella per me. A me fa più piacere vederla lì, almeno mi fa compagnia come mi fai compagnia tu Barbara - riporta Biccy - Mi fa più piacere, anziché piangere qui con me. Se sta a L’Isola la vedo di più perché io abito in Ungheria per seguire mia figlia con la scuola, mentre lei sta fissa in Italia. Alla fine questo è il suo lavoro. A me dispiace perché questa sua esperienza era già fissata, il mio incidente è venuto dopo”.

Nessun rancore dunque tra le Henger, nonostante i precedenti spietati che le hanno viste l’una contro l’altra senza esclusione di colpi bassi. Eva è sinceramente dispiaciuta per i commenti cattivi sul conto della figlia e si assume la responsabilità di averla spinta a rimanere in Honduras come da programma. Nel frattempo, a L’Isola, Mercedesz è stata apprezzata un po’ da tutti e in particolare da Edoardo Tavassi, che sembra sinceramente interessato a conoscere meglio la naufraga.

