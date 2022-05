Pomeriggio 5, Barbara d’Urso disperata: ''È andata in setticemia''

Gossip TV

Barbara d’Urso, nello studio di Pomeriggio 5, si mostra molto preoccupata per lo stato di salute di Eva Henger dopo il terribile incidente.

Si parla del terribile incidente automobilistico che ha coinvolto Eva Henger e Massimiliano Caroletti nello studio di Pomeriggio 5 e Barbara d’Urso non riesce a dissimulare la sua preoccupazione. Nelle ultime ore, infatti, l’attrice ha vissuto momenti terribili, dovendosi sottoporre ad un altro intervento al braccio per scongiurare il rischio setticemia.

Pomeriggio 5, Barbara d’Urso preoccupata per Eva Henger

La notizia del violento incidente automobilistico che ha coinvolto Eva Henger e Massimiliano Caroletti ha fatto il giorno del web. La situazione è grave, i due hanno rischiato grosso dato che nell’incidente ci sono state anche due vittima, e ora si trovano ricoverati nella medesima struttura ospedaliera nella speranza di recuperare il prima possibile. Dopo aver parlato in collegamento con Pomeriggio 5, Eva ha continuato ad aggiornare Barbara d’Urso che si è mostrata decisamente scossa dall’accaduto. Nel corso dell’ultimo appuntamento quotidiano con il talk show di Canale5, la presentatrice partenopea ha annunciato un nuovo colpo di scena, che ha visto Eva costretta a sottoporsi ad un intervento d’urgenza.

“Lei è fratturata ovunque, mi ha mandato un messaggio: la sua clavicola è finita dall’altra parte del corpo. Se volete, dopo questo servizio, cambiate canale, perché farò vedere una foto forte del suo piede […] Sono successe altre cose, io sono in contatto con lei: stamattina mi ha mandato un messaggio di 4 minuti in cui ha pianto tutto il tempo ed era scioccata […] Un braccio stava andando in setticemia. Lo ha scoperto all’improvviso, mi ha mandato le foto con questa fuoriuscita di liquido. Ora la stanno operando per salvarla della setticemia”.

Barbara non è riuscita a nascondere il suo malessere per quanto sta capitando ad Eva e si augura che presto l’attrice possa rimettersi in piedi, chiarendo che per fortuna la Henger non è in pericolo di vita. Nel frattempo, mentre la presentatrice ha promesso di continuare ad aggiornare sullo stato di salute dei due coniugi, si mormora che proprio in virtù di quanto accaduto ad Eva, Mercedesz Henger potrebbe rinviare il suo ingresso a L'Isola dei Famosi.

