Isola dei Famosi, Estefania e Roger: incontri hot in albergo, la rivelazione

Sembra che tra i due concorrenti de L’Isola dei Famosi sia scoppiata la passione ben prima dello sbarco in Honduras.

C’è del tenero tra Estefania Bernal e Roger Balduino? Il modello ha ammesso d sentire la mancanza dell’ex Miss, separata a causa delle regole del gioco che la costringono a rimanere legata a Nicolas Vaporidis. Secondo una cara amica della naufraga, ospite dello studio de L’Isola dei Famosi durante l’ultima puntata, tra i due ci sarebbe stato qualcosa di intimo dal momento che entrambi sembrano molto presi l’uno dall’altra.

Isola dei Famosi, Estefania e Roger insieme? Il gossip

A L’Isola dei Famosi c’è spazio per l’amore, tra una discussione e l’altra come quella tremenda tra Floriana Secondi e Nicolas Vaporidis. Nel corso della prima puntata, Estefania Bernal è finita a fare coppia proprio con l’attore di Notte prima degli Esami, salutando così la possibilità di trascorrere del tempo con l’affascinante Roger Balduino. Il modello, infatti, ha lasciato il gruppo per ritirarsi su Playa Imboscada e da allora non ha fatto che pensare alla bella ex Miss.

Nel corso dell’ultima puntata, abbiamo scoperto che Balduino ha parlato della Bernal in confessionale ammettendo di provare molto interesse per lei. Interesse ricambiato da Estefania, che ha confidato: "Lui è bello, è figo… Forse se arriva qua abbiamo del tempo per conoscerci meglio”. Il fatto che, dopo poche ore, tra i due naufraghi sia scattata la scintilla ha iniziato ad insospettire tutti ma, prima di gridare alla strategia, Ilary Blasi ha voluto indagare grazie all’aiuto di un’amica di Estefania, ospite della puntata.

Quest’ultima ha ammesso che la passione sbocciata tra i due è stata senza dubbio consumata in albergo, prima di partire per la prima diretta, perché conoscendo Estefania, è impossibile che lei si senta così attratta senza aver avuto neanche un piccolo contatto fisico con Balduino. Anche Alvin, ascoltando la testimonianza dell’ospite, ha raccontato di aver ricevuto un’indiscrezione che conferma l’avvicinamento tra i due concorrenti. Estefania e Roger non hanno negato né confermato e non sapremo mai cosa è successo tra loro in albergo. L’unica speranza di rivedere la coppia insieme è che le dinamiche del programma cambino, permettendo loro di convivere la stessa Playa e, chissà, magari anche la stessa stuoia.

