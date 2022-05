Gossip TV

Per il modello brasiliano, in gioco sin dall’inizio, potrebbe essere giunto il momento di abbandonare L’Isola dei Famosi.

Nel corso dell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi, Ilary Blasi, ha informato i telespettatori delle condizioni di Roger Balduino che, dopo l'infortunio della settimana scorsa, è stato nuovamente portato in ospedale per degli accertamenti.

Isola Dei Famosi, Roger Balduino, l'amaro epilogo: "condizioni non gli permetterebbero di rientrare in gioco"

Il modello brasiliano, confinato a Playa Sgamadissima con Pamela Petrarolo e Marco Maccarini (quest'ultimo eliminato), è stato salvato al televoto dal pubblico ma durante la diretta non ha potuto trattenere le lacrime dal dolore persistente alla caviglia che da qualche giorno ormai non gli da tregua.

Roger si è infortunato la scorsa settimana nel corso della prova dell’orologio che l’ha visto scontrarsi contro lo l'ex pugile campano Clemente Russo. In seguito ad un movimento sbagliato con il piede, il naufrago si è accasciato a terra urlando dal dolore. Il modello è stato trasportato in elicottero, sottoponendosi ad una radiografia dopo la quale si è potuta escludere, fortunatamente, una frattura. Tornato a Cayo Cochinos, da un paio di giorni, come detto, ha lamentato un dolore fortissimo che non gli consente di camminare.

Dal portale di Davide Maggio, è giunta un'indiscrezione sul modello brasiliano che sarebbe ormai prossimo a dire addio al reality:

"L’epilogo sembra già scritto. Le voci che ci giungono dall’Honduras ci rivelano che Roger Balduino sarebbe ad un passo dal ritiro dall’Isola dei Famosi 2022. […] Il concorrente brasiliano, spiaggiato su Playa Sgamadissima, aveva dolore alla caviglia, al punto da non riuscire quasi a camminare in diretta. Le sue condizioni non gli permetterebbero di rientrare in gioco."

