Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi molla Mercedesz Henger per Estefania Bernal?

L’amicizia tra Edoardo Tavassi ed Estefania Bernal potrebbe trasformarsi in qualcosa di più profondo? Parla il naufrago de L’Isola dei Famosi.

Edoardo Tavassi è l’anima comica della sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi e la contagiosa risata del naufrago sembra aver attratto anche Estefania Bernal. Tra i due concorrenti sta per nascere del tenero proprio sotto lo sguardo di Mercedesz Henger, che da settimane prova a conquistare il romano?

Isola dei Famosi, Edoardo punta Estefania? La verità

Manca sempre meno alla finale de L’Isola dei Famosi e i naufraghi, consapevoli che tra pochi giorni lasceranno l’Honduras per tornare nelle rispettive case, potendo mangiare e bere tutto ciò che vogliono e potendo occupare un comodo letto composto da materasso e cuscino, piuttosto che da stuoia e sabbia, si lasciano andare a momenti di puro divertimento. Come sempre è Edoardo Tavassi a portare in alto la vena comica del gruppo, scherzando in acqua con Estefania Bernal e Mercedesz Henger che lo lasciano senza mutande.

La vicinanza tra Edoardo ed Estefania si fa sempre più evidente e tutti sembrano essersi accorti del possibile triangolo con Mercedesz, che sin dall’inizio ha espresso un certo interesse per il romano. Secondo Maria Laura De Vitis, che in questi giorni ha osservato il bizzarro trio e il comportamento di Edoardo, il naufrago non ha alcun interesse per la bella modella, che tratta come una semplice amica, mentre non riesce a nascondere lo sguardo sognante che rivolge alla Henger.

“Io spero non si ingelosisca, perché il rapporto che ho con Mercedesz è diverso dato che so che lei prova qualcosa per me. Se dovesse ingelosirsi, non mi piacerebbe perché non mi piace la gelosia priva di fondamento in un rapporto. L’amicizia tra me ed Estefania non ha malizia”.

Questo lo sfogo di Edoardo dopo aver trascorso diverso tempo a scherzare in compagnia di Estefania. Al momento, Mercedesz non ha espresso alcun problema nel dividere le attenzioni del naufrago con l’amica, certo è che la giovane fa di tutto per non essere esclusa e sorveglia Tavassi alla giusta distanza, attenta ad ogni suo gesto e ad ogni sua parola.

