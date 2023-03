Isola dei Famosi, Cristina Scuccia: "Non temo la fame, sono abituata alle missioni umanitarie". E scoppia la polemica

Gossip TV

La futura naufraga della prossima edizione de L'Isola dei Famosi, l'ex Suor Cristina ha rivelato che per lei andare in Honduras sarà come partecipare a una missione umanitaria, scatenando una polemica. Ecco cosa ha dichiarato.

L'Isola dei Famosi sta per partire con la nuova edizione del reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5 e tra i nuovi naufraghi ha scatenato molto scalpore l'ex Suor Cristina, Cristina Scuccia. La vincitrice di The Voice, dopo aver abbandonato l'abito monacale, è andata in Spagna dove ha lavorato come cameriera, poi ritornata qui in Italia è stata ospite diverse volte a Verissimo, dove ha confessato a Silvia Toffanin del suo desiderio di una vita normale. L'ex suora si è anche lanciata con il suo nuovo singolo La felicità è una direzione e ora parteciperà all'Isola dei Famosi.

Isola dei Famosi, Suor Cristina e la "missione umanitaria" in Honduras

Già il suo nuovo singolo ha scatenato diverse polemiche, per gli atteggiamenti provocatori che sembra abbia nel videoclip, sebbene ora Cristina Scuccia non sia più una suora e quindi non c'è nulla di male nel voler mostrare la propria femminilità. Ma a infastidire sono state alcune affermazioni dell'ex suora in merito alla prossima avventura all'Isola dei Famosi. A riportare il gossip è stata Deianira Marzano, la quale avrebbe riferito che l'ex suora avrebbe dato prova di molta superficialità.

Quando è stato fatto presente all'ex suora che in Honduras avrebbe dovuto affrontare il digiuno, lei non si è scomposta, ammettendo sia di esserne già consapevole e che sapeva di cosa si trattava avendo partecipato come suora a misisoni umanitarie nel terzo mondo. Un'affermazione davvero infelice e che ha scatenato una certa indignazione generale.

Questa di Suor Cristina è solo l'ultima delle polemiche che già sono montate sulla nuova edizione: basti pensare alle finte liti che avrebbero messo in piedi Alvin e Ilary Blasi per pubblicizzare il reality, che avevano scatenato una bufera di commenti, ma che si era rivelata una trovata pubblicitaria.

