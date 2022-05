Isola dei Famosi: Carmen Di Pietro rompe il silenzio dopo l'addio al reality di Alessandro Iannoni

Gossip TV

Alessandro Iannoni lascia L'Isola dei Famosi provocando la reazione della mamma Carmen Di Pietro.

Alessandro Iannoni è il vincitore morale della sedicesima edizione de L'Isola dei Famosi. A grande sorpresa di tutti, nel corso dell'ultima diretta, il figlio di Carmen Di Pietro ha deciso di non accettare il prolungamento del reality show e abbandonare definitivamente il gioco a un mese dalla finale.

Alessandro lascia L'Isola dei Famosi, la reazione di Carmen dopo l'addio

L'ultima puntata de L'Isola dei Famosi, andata in onda ieri lunedì 23 maggio 2022 su Canale 5, ha visto l'uscita di scena di diversi naufraghi. Tra questi anche Alessandro Iannoni che, a grande sorpresa, ha annunciato in diretta la sua decisione di voler abbandonare il programma per motivi scolastici:

Mi spiace, devo lasciare L’Isola dei Famosi. Confermo la decisione e mamma è d’accordo. [...] Il motivo è legato alla mia università. Ho mantenuto la promessa di rimanere fino a maggio, ma non posso fare ancora. Non posso rimandare questi esami. Sono fermo su questa decisione e non mi smuovo.

Leggi anche Vladimir Luxuria furiosa con Estefania Bernal

Una decisione che ha spiazzato tutti, ma che è stata appoggiata da Carmen. Interpellata da Ilary Blasi, che ha cercato in tutti i modi di convincere Alessandro a restare in gioco, la showgirl ha confessato:

Ci siamo già confrontati. Lui ha parlato con me per dirmi che avrebbe lasciato. All’università è indietro di tre esami. Lui non se lo può permettere. Il fatto che lui studia tutto in inglese. Mi ha proprio detto che se dovesse rimanere non farebbe un percorso come vorrebbe. Già sapevo questa decisione, per questo prima già piangevo.

Alessandro ha ringraziato tutti i naufraghi de L'Isola dei Famosi per l'esperienza e ha lasciato definitivamente la Palapa. Dopo aver salutato il figlio tra le lacrime, Carmen ha continuato a parlare di lui confessando:

Che carino che è stato con tutti. Ragazzi avete visto che belle parole ha avuto per tutti? Con te Edoardo forse più degli altri. Con Guenda, con Nicolas, è stato dolce.

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.