Isola dei Famosi, Carmen Di Pietro gelosa di Mercedesz Henger ed Edoardo Tavassi!

La complicità tra i due naufraghi de L’Isola dei Famosi aumenta giorno dopo giorno, e Carmen Di Pietro non nasconde la propria insofferenza.

Da quando Mercedesz Henger ha fatto il suo ingresso nel cast della sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi non ha occhi che per lei. Il naufrago ha instaurato immediatamente un buon feeling con la nuova arrivata, complici le dichiarazioni di Mercedesz su una possibile liaison tra loro, lasciando l’amaro in bocca a Carmen Di Pietro, che si è mostrata gelosa dell’amico.

Isola dei Famosi, Carmen delusa da Edoardo: c’entra Mercedesz Henger

A distanza di anni dalla sua prima esperienza in Honduras, Mercedesz Henger ha deciso di tornare a vestire i panni di naufraga nella sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi, attirando immediatamente la curiosità di Edoardo Tavassi. Il romano si è sentito chiamare in causa quando, nel video di presentazione, Mercedesz ha ammesso di avere un debole per gli uomini spiritosi e ironici, mettendocela tutta per dimostrare alla collega di essere un candidato ideale per lei. Effettivamente, giorno dopo giorno, i due naufraghi sono sempre più uniti e passano tanto tempo insieme, facendo anche il bagno tra scherzi e pericolosi avvicinamenti fisici, che hanno lasciato Guendalina Tavassi senza parole.

La romana, infatti, ha confessato di non aver mai visto suo fratello così romantico, soprattutto se consideriamo che Henger è in gioco da pochi giorni, sospettando dunque per Edoardo sia stato un vero e proprio colpo di fulmine. La situazione non va a genio a Carmen Di Pietro che, avendo legato molto con i fratelli Tavassi, sente di essere stata parecchio trascurata da Edoardo con l’arrivo di Mercedesz e confessa di preferire la vecchia versione del naufrago, quella in cui trascorreva il suo tempo con il gruppo e non si isolava con la nuova arrivata.

Mentre i fan del reality show, condotto da Ilary Blasi, non vedono l’ora di scoprire cosa accadrà a Edoardo e Mercedesz, tifando affinché si formi una nuova coppia proprio nel momento in cui quella composta da Roger Balduino ed Estefania Bernal sta vivendo una crisi, Henger è finita al centro delle polemiche sui social. Secondo alcuni utenti, vista la grave condizione della madre Eva dopo l’incidente automobilistico, la giovane avrebbe dovuto rinunciare all’esperienza e presentarsi al capezzale della madre. informata della polemica da Barbara d’Urso, Eva ha deciso di difendere Mercedesz e il suo percorso nel programma.

