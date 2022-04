Isola dei Famosi, Carmen Di Pietro attacca il figlio Alessandro Iannoni che sbotta: "Non ce la faccio più!"

Gossip TV

Scontro in diretta a L'Isola dei Famosi tra Carmen Di Pietro attacca il figlio Alessandro Iannoni.

Nuovo scontro in diretta a L'Isola dei Famosi. Dopo Clemente Russo e Guendalina Tavassi, anche Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni si sono resi protagonisti di un duro confronto in cui la naufraga non è riuscita a nascondere la sua delusione per il comportamento assunto dal figlio nei suoi confronti.

Carmen Di Pietro contro il figlio Alessandro a L'Isola dei Famosi

Nel corso dell'ultima puntata de L'Isola dei Famosi, andata in onda ieri venerdì 29 aprile 2022 su Canale 5, Carmen è tornata a criticare il figlio Alessandro. Il motivo? Il cambio di atteggiamento del giovane naufrago, che ha deciso di staccarsi un pò dalla madre e non assecondare tutte le sue richieste:

Io detto io le regole in casa mia. Lui non accetta le mie gentilezze. A me dà fastidio che quando io dico una cosa, lui non dice sì. Deve fare le cose che a qualsiasi mamma darebbe una gioia infinita. Lui mi evita, io dico sempre ad Alessandro di essere gentile, ma lui non fa così. Mi evita! È cambiato, è una rivolta, una ribellione. Un cambiamento totale che non mi aspettavo.

Dopo aver ascoltato lo sfogo di Carmen, Alessandro ha cercato di chiarire la sua posizione e spuegare i motivi che lo hanno spinto ad allontanarsi dalla madre. Il naufrago vorrebbe conquistare una sua indipendenza per affrontare un percorso di crescita personale:

Mia madre esagera in tutto e per tutto. Non ce la faccio più perché dalla mattina alla sera mi sta addosso. Comincia dal ‘bacetto del buongiorno. Essere figlio di Carmen Di Pietro è impossibile.

A commentare il rapporto tra Carmen e Alessandro ci ha pensato Vladimir Luxuria. L'opinionista de L'Isola dei Famosi ha preso le difese del naufrago e consigliato alla showgirl di lasciarlo libero di fare la sua vita:

Mi piacerebbe che alla fine di questo tuo percorso potessimo festeggiare il giorno dell’indipendenza di Alessandro. Carmen, non è che ti vuole meno bene. Se tu continui a essere così ossessiva, sarà il modo migliore per allontanarlo da te. Mollalo e fagli vivere la tua vita.

