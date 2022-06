Isola dei Famosi, bomba su Edoardo Tavassi: ''Rimprovera Mercedesz Henger, ma vive con la ex fidanzata''

Gossip TV

Emergono scoop scottanti su Edoardo Tavassi, naufrago della sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi, e la sua attuale situazione sentimentale.

Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger hanno mentito sulla loro situazione sentimentale? La naufraga de L’Isola dei Famosi è stata costretta ad ammettere di condividere ancora il suo appartamento con l’ex, finendo per essere attaccata e allontanata da Edoardo. Peccato che, secondo alcune testimonianze, anche il romano si trovi nella medesima condizione.

Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi nei guai

Mentre alcuni naufraghi infrangono il regolamento de L’Isola dei Famosi, a Pomeriggio 5 si torna a parlare di una coppia che, pur non essendosi mai ufficialmente creata, ha fatto molto discutere i fan del reality show di Canale5, ovvero quella formata da Mercedesz Henger ed Edoardo Tavassi. La naufraga è approdata in Honduras con l’intenzione di corteggiare il romano, e sembrava essere nato un feeling molto forte tra i due, nonostante i dubbi di alcuni colleghi che vedevano Mercedesz fin troppo presa, al punto da sospettare della sua sincerità. Così, tra un’interrogatorio e l’altro, Henger ha ammesso di vivere ancora con il suo ex fidanzato, facendo infuriare Tavassi che non ha più accettato di fidarsi di lei. Peccato che, secondo Arianna David ospite del salotto di Barbara d’Urso, Edoardo sia il primo ad aver commesso il peccato, scagliando ingiustamente la pietra verso Mercedesz.

“La ragazza misteriosa di Edoardo Tavassi? Io non è che so tantissimo però tempo fa mi sono trovata in un bar con amici, di cui uno che non vedevo da tanto tempo […] E parlando mi fa ‘ma lo sai che Edo vive da tempo a casa con la sua ex fidanzata? Si tratta di una certa Lucia’. Io in quel momento non ho dato molta importanza alla cosa. Quando però l’altra sera l’ho sentito dire che non si fidava di Mercedesz perché lei abitava con l’ex allora mi sono detta ‘il bue che dice cornuto all’asino’ - riporta Biccy - Ha fatto una polemica con Mercedesz e poi lui aveva questo segreto. Spero esca fuori questa cosa prima o poi”.

A confermare l’identità dell’ex fidanzata e ancora presunta convivente di Tavassi ci ha pensato Clemente Russo, ospite del programma della d’Urso. Lo sportivo ha raccontato che Edoardo considera Lucia la sua migliore amica. Sarà anche così, ma perché accanirsi in questo modo contro Mercedesz allora?

