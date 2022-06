Isola dei Famosi, le prima parole di Nicolas Vaporidis dopo il trionfo nella finalissima

Gossip TV

Il ritorno sui social dell'attore romano dopo la vittoria all'Isola dei Famosi 2022.

Ieri si è conslusa la sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi con il trionfo di Nicolas Vaporidis. L'attore romano ha sconfitto al televoto Luca Daffrè con ben l'87% di preferenze. Terza classificata Carmen Di Pietro, che ha perso al televoto flash proprio contro Nicolas.

La vittoria di Nicolas si era annunciata già scontata soprattutto dopo l'addio di Edoardo Tavassi, anche lui tra i naufraghi preferiti dell'edizione. Vincitore designato ma che ha messo d'accordo tutti. Il giovane romano infatti è stato il naufrago più sostenuto e apprezzato anche dagli altri ex compagni d'avventura. Nicolas e tutti i finalisti hanno affrontato l'ultima puntata direttamente in Honduras e non in Italia come è avvenuto in precedenza. Dopo 99 giorni da naufrago, Vaporidis, al termine della puntata, si è riappropriato del telefono e con l'occasione ha postato la sua prima storia sul suo profilo Instagram. Oltre ad alcuni video in compagnia di Alvin e Luca Daffrè insieme in elicottero, pronti a tornare in Italia, Nicolas ha postato una foto in compagnia di Carmen di Pietro.

Ad accompagnare l'immagine, una frase rivolta al più grande amico:

Manca solo Edoardo Tavassi

L’attore di Notte prima degli esami ha poi ringraziato la produzione e i suoi fan intervenendo sotto a un post nella pagina ufficiale de L’Isola dei Famosi:

Non so davvero come ringraziarvi. È stata l’avventura più significativa della mia vita ed ho ricevuto più di quanto potessi mai immaginare. Grazie a tutti ❤️

