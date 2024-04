Isola dei Famosi, Artur Dainese punito per il furto di due spray anti-zanzare. Lui sbotta: "Sono accuse ridicole" [VIDEO]

Gossip TV

Artur Dainese, concorrente di questa edizione dell'Isola dei Famosi, è stato punito per l'accusa di aver rubato due spray antizanzare. Ecco cosa è successo!

La scomparsa di due spray anti-zanzare ha provocato un putiferio all'Isola dei Famosi e del furto è stato accusato il leader della settimana, Artur Dainese. Soggetto a una punizione, Dainese ha sbottato infastidito per le accuse che gli sono state rivolte.

Isola dei Famosi, Artur Dainese accusato di aver rubato due spray anti-zanzare: ecco cosa è successo!

Oggi, 29 aprile, è andato in onda il daytime dell'Isola dei Famosi su Canale5 e il leader della settimana, Artur Dainese, è stato accusato di aver nascosto alcuni spray anti-zanzare, ritrovati tra le sue cose. La produzione ha deciso di intervenire con un duro provvedimento nei suoi confronti e in quelli di Khady Gueye.

Quando i naufraghi hanno trovato i due spray nella sacca di Artur Dainese, a Playa Espinada è esploso un putiferio e gli altri concorrenti del reality condotto da Vladimir Luxuria si sono rivoltati contro il leader della settimana. Joe Bastianich ha sottolineato l'ingiustizia che Dainese avesse due spray, mentre tutti gli altri si lamentavano di essere divorati dalle zanzare durante la notte:

"Ci prende in giro? Tutti si svegliano massacrati dalle zanzare e lui ne ha addirittura due?"

A proporre di sollevare Artur Dainese dal suo incarico di leader è stato l'attore turco Aras Senol, seguito immediatamente da Greta Zuccarello: al termine della votazione è stato proprio Senol a essere confermato come leader, mentre la produzione ha deciso di prendere provvedimenti duri contro Dainese e Gueye, sua complice.

Il provvedimento è stato letto in puntata e consisteva nella riduzione della metà della razione di cibo affidato ai due naufraghi: "Per aver occultato gli spray al gruppo Artur e Khady avranno diritto solo a metà razione di riso. Artur dovrà deporre ufficialmente la sua collana". Tuttavia, Dainese non ha accettato questa punizione senza lamentarsene, definendo "ridicole" le accuse che gli sono state rivolte.

