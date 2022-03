Isola dei Famosi, anticipazioni: ecco chi saranno gli opinionisti

Gossip TV

Ecco chi affiancherà Ilary Blasi della nuova edizione dell'adventure game di Canale 5

Lunedì 21 marzo 2022, al via, in prima serata su Canale 5, la quindicesima edizione dell'Isola dei Famosi condotta, per la seconda volta consecutiva da Ilary Blasi mentre, a seguire le vicende dei naufragi direttamente dall'Honduras, ci sarà nuovamente Alvin nel ruolo di inviato per la terza volta.

Quest'anno il cast dell'adventure game di Mediaset sarà composto da concorrenti singoli e in coppia. Tra questi, già confermati come naufraghi ci saranno: Lory Del Santo col fidanzato Marco; Clemente Russo con la moglie Laura; Carmen Di Pietro col figlio Alessandro; Jeremias Rodriguez col padre Gustavo, due componenti del gruppo I Cugini di Campagna e Guendalina Tavassi col fratello Edoardo.

Nel cast che gareggeranno singolarmente dovrebbero esserci: Ilaria Galassi, Ilona Staller, Nicolas Vaporidis, Floriana Secondi, Roberta Morise, Gianluca Tornese, Nicole Daza e Matilde Brandi.

Ieri sono stati finalmente svelati anche gli opinionisti che andranno ad affiancare la Blasi: Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Proprio Vladimir di recente, aveva dichiarato che sarebbe stata molto contenta di poter tornare a commentare le avventure dei naufraghi, ruolo che ha già ricoperto in passato oltre alla suo trionfo come concorrente nell'Isola dei Famosinel 2008.

