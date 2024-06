Isola dei Famosi, al capolinea l'amicizia tra Ilary Blasi e Vladimir Luxuria?

Gossip TV

Stando a un recente rumor, sembrerebbe essere giunta al capolinea l'amicizia tra le due ex conduttrici de L'Isola dei Famosi, Ilary Blasi e Vladimir Luxuria! Ecco cosa sappiamo!

Ilary Blasi e Vladimir Luxuria non sarebbero più amiche? Questo è quanto sta emergendo da alcuni rumors diffusi online: le due conduttrici de L'Isola dei Famosi, infatti, non sarebbero più legate come un tempo e i dettagli sulla fine della loro amicizia sono stati divulgati dal settimanale Oggi nella rubrica tenuta dal giornalista Alberto Dandolo.

Isola dei Famosi, Ilary Blasi e Vladimir Luxuria: amicizia al capolinea?

Le due vip hanno condiviso per diversi anni lo studio de L'Isola dei Famosi: Ilary Blasi, infatti, ne è stata la conduttrice fino alla scorsa edizione, mentre Vladimir Luxuria era la sua opinionista. Tuttavia, da quest'anno, su decisione dei vertici Mediaset, la conduzione del reality è stata affidata a Vladimir Luxuria, che ha così esordito come conduttrice di un programma in tv, mentre l'ex moglie di Francesco Totti è stata lontana dal mondo della tv.

Di recente, Ilary Blasi è tornata alla conduzione guidando il programma Battiti Live insieme ad Alvin e ricordando al pubblico quanto fosse mancata la sua caotica energia nel condurre gli eventi. Stando a quanto riporta Alberto Dandolo su Oggi, sembra che le ragioni della fine dell'amicizia tra Ilary Blasi e Vladimir Luxuria sarebbe da ricercare proprio nella conduzione de L'Isola dei Famosi e nel passaggio di testimone che sarebbe avvenuto a beneficio di Vladimir Luxuria.

La conduttrice dell'ultima edizione aveva raccontato in realtà che aveva ricevuto il benestare dell'ex showgirl, prima di iniziare la sua avventura da conduttrice e che tra loro non c'erano screzi di sorta. Tuttavia, sembra che durante le riprese della seconda parte di Unica, il docu-film in cui Ilary Blasi ha raccontato della fine della storia con Francesco Totti, abbia ammesso di aver provato una certa soddisfazione nel vedere il flop de L'Isola con Vladimir Luxuria alla conduzione.

Scrive, infatti, Alberto Dandolo che:

" Con quest'ultima [Vladimir Luxuria] Ilary pare abbia congelato ogni tipo di rapporto: le due fino all'anno scorso erano molto amiche e si frequentavano con regolarità"

In effetti, le due donne si sono sempre dimostrate molto unite, tanto che quando Ilary e Bastian Muller iniziarono a frequentarsi, fu Luxuria una delle prime a conoscere il nuovo compagno di Blasi, approvandone la natura riservata e gentile e ritenendo che con lui l'ex showgirl sembrasse davvero felice

Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria dopo L'Isola dei Famosi: il flop e le offese

L'ultima edizione de L'Isola dei Famosi si è rivelata meno accattivante di quanto si sperasse e nel giro di pochissime puntate è emerso subito che il reality di Canale5, almeno quest'anno, avrebbe fatto fatica a decollare. Infatti, il programma non ha mai superato, in media, il 12% di share, rivelandosi così una batosta per gli ascolti della rete.

La sua conduttrice, dopo la fine della diciottesima edizione, aveva svelato in un'intervista a Mio, che era era stata fortemente criticata e bersagliata da insulti e offese. Non soltanto l'ex opinionista è stata attaccata sui social da un ex concorrente, Francesco Benigno, che si è lasciato andare anche a diverse dichiarazioni transfobiche nei suoi confronti, ma è stata anche ritenuta da alcuni responsabile del flop del programma.

Tuttavia, la conduttrice ha invece replicato che a mancare, in questa diciottesima edizione, è stata una tresca, un momento più piccante anche tra i single del cast, per non parlare dei numerosi ritiri che si sono susseguiti con una certa rapidità: Marina Suma, Pietro Fanelli, Peppe di Napoli, tutti loro hanno preferito abbandonare la barca prima della fine dell'avventura.

La conduttrice ha deciso ora di concedersi alcuni momenti di svago e relax, partendo per un safari in Kenya: "Poi dopo sarò pronta a valutare tutte le proposte che arriveranno. Io mi muovo in più settori, dalla radio al teatro, dalla politica alla tv…Vediamo, se arriveranno proposte, le valuterò"

