Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria: "Bersagliata da critiche, frecciatine e gufate"

Gossip TV

Vladimir Luxuria, al timone della diciottesima edizione de L'Isola dei Famosi, intervistata dal settimanale Mio, ha parlato delle tante contestazioni ricevute durante la sua avventura nel reality show.

Vladimir Luxuria, al timone della diciottesima edizione de L'Isola dei Famosi, intervistata dal settimanale Mio, ha parlato delle tante contestazioni ricevute durante la sua avventura nel reality show, affermando che era consapevole che sarebbe stata "bersagliata da critiche, frecciatine e gufate".

Isola 2024: Vladimir Luxuria: "Quando si conduce una trasmissione si è sotto gli occhi di tutti"

L'Isola come è ormai noto, non ha ricevuto il successo sperato e si è soffermata su un deludente share del 12% di media e anche la finale del programma è stata la meno vista di sempre. In molti, tuttavia, non puntano il dito contro la conduzione ma sul cast, privo di verve e di scarse dinamiche che rendono invece vivo un reality. Luxuria ha dovuto fare i conti anche con insulti di uno certo calibro, riferiti alla sua sfera più privata. Stiamo parlando delle offese ricevute da Francesco Benigno, l'attore siciliano che è stato squalificato e da Fabrizio Corona che ha fatto notare che "un uomo vestito da donna in un prima serata" non si può tollerare.

“Non sono un’ingenua, so che quando si conduce una trasmissione si è sotto gli occhi di tutti. Sapevo quindi che sarei stata bersagliata da critiche, frecciatine e gufate. […] Le critiche vanno benissimo, possono anche essere costruttive. La cosa che non sopporto sono gli insulti. E quando rispondo, non lo faccio solo per me, ma anche per chi, come me, deve imparare a reagire, non a incassare senza alzare la testa."

Luxuria, conclusa l'edizione dell'Isola, ora desidera solo staccare la spina e trascorre del tempo in completo relax:

"I miei piani per il dopo Isola dei Famosi? Ho già avvisato il mio agente che per un po’ non ci sentiremo: voglio rilassarmi e fare un safari in Kenya. Poi dopo sarò pronta a valutare tutte le proposte che arriveranno. Io mi muovo in più settori, dalla radio al teatro, dalla politica alla tv…Vediamo, se arriveranno proposte, le valuterò”.

Le dichiarazioni di Fabrizio Corona contro Vladimir Luxuria:

“Ma come ca*** fai a far condurre a un uomo vestito da donna, perché ha il pisell0, un reality su Canale5 che guardano le famiglie. Un uomo col pisell0 truccato con le t3tte finte vestito da donna. Io lo guardo e mi sento male. Poi ci aggiungi un cast del genere e due opinionisti del genere.. Hanno provato tutti i giorni a spostare la messa in onda de L’Isola dei Famosi, ha fatto il 12% di share, mai toccato un risultato così. Noi Mediaset non la guarderemo più se volete fare il politicamente corretto”.

Scopri le ultime news sull'Isola dei Famosi