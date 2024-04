Isola dei Famosi 2024, prime scintille tra Vladimir Luxuria e il poeta Pietro Fanelli: "Non sono un pagliaccio" [VIDEO]

Gossip TV

La prima puntata dell'Isola dei Famosi 2024 ha già visto le prime scintille tra Vladimir Luxuria e Pietro Fanelli, il poeta dell'Isola!

L'Isola dei Famosi 2024 ha aperto le porte della sua nuova edizione ieri sera, lunedì 8 aprile, su Canale5: debutto in total white per Vladimir Luxuria come nuova conduttrice, affiancata in studio da Sonia Bruganelli e Dario Maltese, mentre l'inviata in Honduras che sostituisce Alvin è Elenoire Casalegno.

Isola dei Famosi 2024, primi scontri tra Vladimir Luxuria e Pietro Fanelli, il poeta anti-social del reality [VIDEO]

Dopo aver mostrato i video di presentazione dei vari naufraghi, famosi e non, Vladimir Luxuria si è collegata a Playa Espinada, dove si trovano i concorrenti nip e sono volati già stracci con uno dei naufraghi: Pietro Fanelli. La conduttrice ha chiesto alla modella Khady Gueye cosa pensasse di Pietro, il poeta anti-social che ha deciso di partecipare all'Isola dei Famosi per dimostrare il suo disprezzo per il mondo dei reality. Dalle parole di Khady è emerso un ritratto per nulla lusinghiero del poeta milanese: voltafaccia in base alla presenza o meno delle telecamere, incapace di portare avanti un'idea fino in fondo.

Luxuria ha cercato di intavolare un dialogo con Fanelli, chiedendogli cosa pensasse delle parole di Khady, ma Pietro è parso già scocciato da questa interazione, tanto che ha definito le telecamere "un malessere" e che preferisce che gli stiano lontane. E, ovviamente, ti rechi in un reality show dove è pieno di telecamere per provare la tua teoria...Imperterrita, Luxuria ha cercato di "riabilitare" la figura di Fanelli, provando a ricordagli della magia dell'Isola in cui si trovano e chiedendogli se la natura e la magia ancestrale del luogo potevano ispirargli una poesia o dei versi, ma Pietro le ha risposto stizzito:

"Ma sì, però, non sono un pagliaccio che sforna poesie"

A queste parole, Vladimir Luxuria ha dato forfait, alzando le mani e decidendo di non coinvolgerlo in ulteriori discussioni. Puntuale il commento di Sonia Bruganelli che non ha nascosto le sue perplessità sul concorrente: "Ma quindi cosa vorrebbe fare all'Isola?". Magari se lo sta chiedendo anche lui.

Che Pietro Fanelli sia un personaggio insolito lo ha mostrato anche il video che riassumeva i primi giorni dei naufraghi a Playa Espinada. Mentre gli altri compagni cercavano di adattarsi, trovando cibo e provando ad accendere un fuoco, Pietro si è dedicato alla costruzione di un tempio, definendolo: "La cosa più bella che abbiano mai costruito qui su quest'isola".

Meno entrusiasti sono sembrati i compagni, tra Khady che chiedeva se fosse una tomba e Peppe, pescivendolo di Napoli e star dei social, gli faceva notare che magari era il caso di concentrarsi sulle cose necessarie. Ma, come giustamente ha fatto notare, ironicamente, Luxuria, Pietro è un artista e gli artisti e i poeti, si sa, sono diversi, hanno altre priorità. Sarà davvero così?

