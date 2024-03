Isola dei Famosi, svelato il cast in anteprima: ecco i nomi di tutti i naufraghi della nuova edizione

Gossip TV

Il portale di TvBlog ha svelato il cast della diciottesima edizione dell'Isola dei Famosi che tornerà in onda a partire da lunedì 8 aprile in prima serata su Canale 5. La conduzione del reality prodotto da Banijay Italia sarà quest'anno affidata a Vladimir Luxuria, affiancata in studio da Sonia Bruganelli, Dario Maltese e in collegamento dall'Honduras, Elenoire Casalegno nel ruolo di inviata.

Ecco i nomi dei naufraghi che parteciperanno alla nuova edizione dell'Isola dei Famosi:

Samuel Peron ballerino Edoardo Franco vincitore di Masterchef 2022 Valentina Vezzali ex schermitrice italiana Aran Senol attore di Terra Amara Maitè Yanes attrice Selen pornodiva Edoardo Stoppa conduttore Francesca Bergesio Miss italia 2023 Matilde Brandi showgirl Greta Zuccarello ballerina e modella Artur Dainese modello Marina Suma attrice Joe Bastianich chef

