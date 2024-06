Io Canto Family, Michelle Hunziker si sbilancia sui giudici: "Fabio Rovazzi è davvero una grande sorpresa"

Gossip TV

L'amatissima conduttrice Michelle Hunziker parla dell'edizione speciale di Io Canto Family e si sbottona sui giudici Claudio Amendola, Fabio Rovazzi, Orietta Berti e Jasmine Carrisi, che ha sostituito il padre.

Michelle Hunziker è al timone della versione "family" di Io Canto, il programma di Canale 5 in cui 12 famiglie si sfidano in una gara ricca di emozioni, con tanta musica e divertimento! Intervistata dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni ha raccontato tutte le emozioni che sta vivendo in questa nuova esperienza e detto la sua sul cast.

I retroscena di Michelle Hunziker

Domani, lunedì 3 giugno 2024, alle 21.30 su Canale 5 andrà in onda la terza puntata di Io canto family. Nuove esibizioni e nuovi giudizi attendono le coppie in gara. Tra queste, una verrà eliminata e le altre proseguiranno la loro corsa verso la finale. Al timone Michelle Hunziker che, in una nuova intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, si è sbilanciata sui giudici Al Bano, che è stato sostituito dalla figlia Jasmine Carrisi, Claudio Amendola, Orietta Berti e Fabio Rovazzi:

Fabio è davvero una grande sorpresa, lo conosco da tanti anni, siamo amici. Sapevo che lui ha una storia personale molto tenera con suo papà e suo nonno. Qui viene fuori un Fabio inedito, che si emoziona. Al Bano e Orietta sono in formissima e anche Claudio Amendola. È dura per tutti noi perché trattenere le emozioni è difficile. Anche i capisquadra sono insegnanti con un'esperienza notevole, che qui hanno un approccio un pò materno, delicato...

Leggi anche La nostra intervista esclusiva a Marisol Castellanos

Michelle, che con la sua contagiosa energia guida le sei squadre in gara, ha continuato affermando:

È una gara, si vincono 50mila euro, ma la cosa speciale è che i parenti sono tenerissimi, si impegnano per realizzare il sogno del loro figlio o nipote. La competizione a cui siamo abituati svanisce. Alle prove mi sto divertendo molto. Quando vedo cantare le figlie con i loro papà mi emoziono. Anche ora a raccontarlo.

Le squadre di Io Canto Family

Ricordiamo che le sei squadre di Io Canto Family sono: il team targato Iva Zanicchi composto da Alessandro Bruco e il nonno Antonio, Giulia Ghirlanda con la madre Alessandra. Benedetta Caretta guida Aurora Cavese con la madre Daniela, Diletta Genovese con il padre Marco. Mietta segue Carlotta D’Amico e la madre Erika, Marika Graziano e il padre Alessandro. Fausto Leali, invece, gareggia con Chiara Orlando e il padre Michele, Daniel Musa e la madre Giorgia. Cristina Scuccia guida Sofia Pighi e il padre Cristian, mentre del team di Anna Tatangelo fanno parte Grace Cuomo e la mamma Joanna, Sara Gugliotta con il papà Davide. L'appuntamento è per domani, lunedì 3 giugno, in prima serata su Canale 5.