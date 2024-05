Amici 23, Intervista esclusiva a Marisol Castellanos: "La finale con Sarah è stata un sogno, ora mi sento più sicura"

Gossip TV

La vincitrice della categoria ballo di Amici 23, Marisol Castellanos, ricorda la sua intensa esperienza nella scuola e svela tutte le emozioni vissute durante la finalissima con Sarah.

Abbiamo intervistato in esclusiva Marisol Castellanos, la vincitrice della categoria ballo di Amici 23. Dolce, introversa ma molto determinata. Marisol entra nella scuola più famosa e seguita d'Italia per volere della maestra Alessandra Celentano e da subito conquista tutti i professori con il suo indiscusso talento. Il suo è stato un percorso ricco di soddisfazioni e riconoscimenti. Tra le più giovani concorrenti del talent show di Maria De Filippi, arriva in finale classificandosi seconda alle spalle della cantante Sarah e aggiudicandosi il Premio della Critica, il Premio Marlù e una borsa di studio per la Alvin Ailey school di New York.

Ecco cosa la ballerina Marisol Castellanos ha raccontato a noi di Comingsoon.it: dall'ingresso nella scuola di Amici, un'esperienza unica segnata dalla romantica storia d'amore con il cantante Petit, alle emozioni vissute durante la finalissima con Sarah fino ai suoi progetti e sogni nel cassetto.

Dal primo all’ultimo giorno nella scuola di Amici23. Che esperienza è stata e come è stato tornare alla vita di tutti i giorni?

È stata un’esperienza sicuramente indimenticabile che mi ha insegnato tanto. Mi dispiace che non si possa rifare. L’inizio del Serale è stato il momento più significativo del mio percorso nella scuola perché è stato stimolante e sono cambiata anche nel modo di ballare. Mi sento assolutamente cambiata in meglio. Sono più consapevole, sia del mio corpo che di quello che posso fare. Ho capito che posso fare la ballerina di lavoro, prima avevo molte insicurezze e non sapevo fosse quello che volevo fare ma ad Amici ho capito che, invece, posso farlo. È stato bello tornare alla vita reale. Ora l’importante sarà mettere in atto tutto quello che abbiamo imparato e far fruttare la preparazione che abbiamo acquisito nella scuola.

Con il tuo talento hai conquistato tutti sia dentro che fuori la scuola: dai professori, alla giuria fino al pubblico che ti ha premiato in finale. Ti aspettavi di vincere la categoria ballo?

No, non me lo aspettavo perché Dustin è un ballerino che stimo tantissimo. Oltre ad essere più grande di me, l’ho sempre visto più bravo e più preparato. Da lui ho imparato tanto e ho cercato di rubare molte cose del suo modo di ballare. Non pensavo di avere tutto questo impatto sul pubblico.

Sei contenta di esserti giocata la finalissima con Sarah?

Si sono contentissima di essere arrivata in finale con lei perché siamo molto legate, ma non me l’aspettavo proprio per la stima che provo nei confronti di Dustin. L’atmosfera quella sera era incredibile, è stato tutto molto emozionante: cantare con Sarah “We Are The Champions” dei Queen mentre aspettavamo che si girassero le carte e poi quando sono scesi i coriandoli d’oro…sembrava di stare in un sogno.

Penso che nello sport e nelle discipline in generale è utile che il tuo coach ti rimproveri perché lo fa per te, per farti crescere. Infatti, durante il mio percorso i rimproveri della maestra Celentano mi hanno fatto crescere tanto e mi hanno spronato a dare il massimo.

La tua esperienza ad Amici è stata segnata dalla romantica storia d’amore con Petit. Quanto è stata importante la sua vicinanza?

È stata una presenza molto importante, è stato un arricchimento per il mio percorso ad Amici. Senza di lui i momenti difficili sarebbero stati più complicati da superare. Oggi per me è un vero amico, il mio fidanzato. È una persona fantastica che mi ha accompagnato in questo percorso, sono troppo contenta che lo abbiamo fatto dall’inizio alla fine insieme.

I tuoi compagni di scuola hanno sempre speso parole di stima e affetto nei tuoi confronti. Con chi hai legato di più?

Caratterialmente vado facilmente d’accordo con tutti. Sono dei ragazzi fantastici con cui ho legato tanto. Ognuno di loro mi ha regalato e insegnato qualcosa. Le persone con cui ho legato di più, oltre a Petit, sono Sarah e Sofia perché eravamo le più piccoline ed eravamo in stanza insieme ancora da prima che iniziasse il programma durante i casting e con i finalisti.

Progetti futuri? Cosa ti auguri?

Per quanto riguarda i progetti futuri non so ancora, devo valutare. Dopo essere uscita da un percorso durato 8 mesi, ora devo un attimo capire cosa è meglio per me. Mi auguro prima di tutto di essere felice, di realizzare i miei sogni e di continuare ad avere sempre questa passione per quello che faccio.

