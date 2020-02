Intervista Esclusiva a Hong - hu Ada: un nuovo album e il ritorno a teatro per l'affascinante artista italo - giapponese

Gossip TV

Un incontro affascinante con la bella attrice e cantante italo - giapponese, alla scoperta della sua sfolgorante carriera e dei suoi progetti futuri.

Attrice, cantante anzi cantautrice, Hong – hu Ada è un'artista a 360°. Abbiamo avuto il piacere di averla ospite nei nostri studi per scoprire qualcosa di più su questa splendida donna, che con il suo fascino domina qualsiasi palcoscenico.

Cresciuta tra l'America, il Giappone, Londra e il nostro Bel Paese, Hong – hu ha un'anima internazionale. Sin dalla tenera età respira arte; la nonna materna la porta nel mondo difficile e affascinante della lirica, che continua tutt'ora con successo ma presto il suo desiderio di sperimentare, la porta ad attraversare altre vie e ad abbracciare altre registi. È negli Stati Uniti che si appassiona al black gospel, seguita passo passo dal reverendo McDonald ed è ancora nel paese a stelle a strisce, che pubblica i suoi primi successi discografici.

Ma la sua ecletticità non può rimanere in silenzio per lungo tempo e al canto, giovanissima, affianca la recitazione. Comincia per lei un percorso nel cinema e nella tv, da - solo per citarne alcuni - Mary di Abel Ferrara, da Il papà di Giovanna e Il figlio più piccolo di Pupi Avati a Squadra Antimafia 8, in cui interpreta Sarah, una Lara Croft dei servizi segreti. E tra un set e l'altro, arriva anche il doppiaggio. La nostra ospite è infatti la voce della sensuale Shira, de L'Era Glaciale - Continenti alla deriva e L'Era Glaciale - In rotta di collisione nonché l'interprete della colonna sonora di tutti e due i film.

La musica non abbandona mai il fianco di Hong – hu Ada. Proprio in contemporanea con la promozione de L'Era Glaciale 4, esce un suo nuovo singolo, Another Way, frutto di una straordinaria partecipazione di Phil Spalding - noto bassista inglese che collabora con artisti come Elton John, Robbie Williams, Seal, Kylie Minogue, Mick Jagger, Randy Crawford - senza dimenticare la mano magica di J. Mc Powell con il suo piano. Ma ancora con il suo amore per il canto e per la lirica – mai dimenticata – riesce a realizzare il suo grande sogno di cantare davanti al Papa, nella Basilica di San Pietro. E lo fa per ben due volte, nel 2018 e nel 2019, in Eurovisione.

Ma lasciamo che sia lei a raccontarsi nella nostra video intervista: