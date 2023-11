Ilary Blasi torna in Tv, ecco dove la vedremo tra poche settimane

Gossip TV

Ilary Blasi si prepara a L’Isola dei Famosi ma prima torna in Tv su Canale 5 con Io Canto Generation.

Ilary Blasi al timone della nuova stagione de L’Isola dei Famosi al contrario di quanto si vociferava fino a poche settimane fa, ovvero che i vertici di Mediaset avessero pensato di sostituire la romana. Ilary, tuttavia, tornerà in televisione prima di quanto previsto: ecco perché.

Ilary Blasi su Canale 5 prima de L’Isola dei Famosi?

I cambiamenti imposti da Mediaset a inizio della stagione televisiva hanno fatto tremare il pubblico, che si è visto privato di alcune delle conduttrici simbolo di Canale 5 come Barbara d'Urso, sostituita alla conduzione di Pomeriggio 5 con Myrta Merlino, ma anche Belen Rodriguez che ha detto addio di sua spontanea volontà. Anche la Blasi era stata indicata tra le possibili presentatrici scartate al Biscione, invece il gossip si è rivelato infondato tanto che la romana tornerà al timone della nuova stagione de L’Isola dei Famosi, sperando questa volta di accaparrarsi uno share più alto rispetto alle distastrose ultime edizioni.

Tuttavia, per la gioia dei fan della Blasi che nelle ultime settimane spesso al centro del gossip per la sua relazione con Bastian Muller, costantemente messa in discussione, la presentatrice tornerà su Canale 5 prima di quanto previsto. È Deianira Marzano a svelare che Blasi sarà quasi certamente una delle ospiti del nuovo programma Io Canto Generation, condotto da Gerry Scotti con Orietta Berti, Claudio Amendola, Michele Hunziker e Al Bano come giurati. Ma quale ruolo avrà Ilary nel programma canoro dedicato ai più giovani?

Questo non è ancora stato decretato ma si presume che potrebbe essere un giudice eccezionale per una sera, oppure assegnare una prova particolare a qualcuno dei concorrenti. Nel frattempo, in questi giorni, Blasi si è mostrata particolarmente serena felice festeggiando il diciottesimo compleanno del suo primogenito Cristian: per l'occasione, dopo la separazione, Ilary e Totti hanno organizzato due feste distinte per evitare drammi.