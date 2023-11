Barbara d'Urso, brutte notizie per lei: ''Non si palesano nuovi spazi in televisione''

Gossip TV

Barbara d'Urso tornerà presto in televisione? Una nuova indiscrezione mette in dubbio il futuro della presentatrice partenopea sul piccolo schermo.

Barbara d'Urso, tornata l'Italia per il suo spettacolo teatrale Taxi a due piazze, ma c'è chi pensa che la presentatrice partenopea sia pronta ad iniziare una nuova avventura sul piccolo schermo. Ma dove potrebbe collegarsi Barbarella dato che Mediaset ha fatto la sua scelta e fatto di conduttrici e Rai sembra avere tutti i posti già occupati? C'è chi pensa che per lei il futuro non sia infatti in televisione, ecco l’indiscrezione.

Barbara d’Urso, niente Tv nel 2024? Il gossip

La decisione di Mediaset di fare a meno di Barbara d'Urso alla conduzione di Pomeriggio Cinque, passando il timone a Myrta Merlino, ha lasciato tutti di stucco e ad oggi non sembra aver portato particolari benefici. Sebbene Piersilvio Berlusconi abbia difeso l'operato di Myrta infatti lo share parla chiaro e il pubblico commenta negativamente la presenza della presentatrice, rimpiangendo Barbarella che nel frattempo si prende la sua rivincita concedendosi un viaggio a Londra e a Parigi prima di tornare in Italia per il suo spettacolo teatrale.

In questi giorni Barbara è a Torino con taxi a due piazze, per la regia di Ray Cooney, ma si pensa già ad una possibile collocazione della conduttrice nuovo programma. Ma dove potrebbe mai collocarsi Barbara dal momento che Mediaset ha fatto la sua scelta e non sembra voler tornare indietro e Rai ha una folta schiera di presentatrici per tutto il 2023-2024? Secondo Dandolo sul settimanale Oggi per d'Urso al momento non ci sarebbe nulla all'orizzonte in ambito televisivo.

“Per Barbarella non si palesano al momento nuovi spazi in tv. Non è però da escludere che l’ex volto Mediaset, in futuro, possa ritagliarsi un ruolo in Rai. C’è già chi sta lavorando per lei”, si legge. D'Urso nel frattempo non ce la preoccuparsi: si gode nipote e figli, e si vocifera che potrebbe far parte del cast internazionale di una serie TV Netflix.altro? Rimane il festival di Sanremo 2024: Amadeus vuole Barbara al suo fianco? Secondo dandolo la notizia sarebbe falsa.