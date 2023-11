Ilary Blasi riconfermata alla conduzione de L'Isola dei Famosi. Su Unica Pier Silvio Berlusconi lapidario: "Non lo vedrò"

Gossip TV

Pier Silvio Berlusconi ha confermato che Ilary Blasi tornerà per condurre la prossima edizione de L'Isola dei Famosi. E su Unica, il docu-film di Netflix, ha espresso un giudizio lapidario.

Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, durante un incontro con la stampa ha riconfermato Ilary Blasi alla conduzione de L'Isola dei Famosi e ha poi rivelato se vedrà Unica, il documentario Netflix della showgirl e conduttrice.

Ilary Blasi torna a condurre L'Isola dei Famosi. Su Unica Berlusconi esclama: "Un documentario su corna e tradimenti? No, grazie"

Se in un primo momento i palinsesti dell'anno 2023/2024 di Mediaset vedevano in forse il ritorno non solo di Ilary Blasi, ma anche del reality di naufraghi in Honduras, in un recente incontro con la stampa, l'amministratore delegato ha annunciato che l'ex moglie di Francesco Totti tornerà al timone della trasmissione di Canale5. Per Berlusconi, il ritorno di Ilary Blasi è una gradita conferma, visti gli ottimi risultati ottenuti:

"L'Isola dei Famosi è in palinsesto, ci sarà e dovrebbe ripartire in primavera, tra fine marzo e inizio aprile. Sulla conduzione, così come avevo già detto la scorsa estate in occasione della presentazione dei palinsesti, noi siamo soddisfatti di Ilary Blasi e quindi l'intenzione, ad oggi, sarebbe quella di andare avanti con lei, non abbiamo motivi per non farlo. Ma dobbiamo ancora parlarne con lei, quindi, dobbiamo vedere"

Nel frattempo, sul documentario Netflix Unica, nel quale Ilary Blasi racconta la sua verità sul tradimento di Francesco Totti e sul divorzio dall'ex capitano, il CEO si è espresso con un giudizio lapidario. Nonostante, al momento, il documentario sia nella top ten dei contenuti più visti di Netflix, Pier Silvio Berlusconi è stato chiaro: non ha alcuna intenzione di vederlo. E, infatti, si è così espresso:

"No, un documentario su divorzio e corna, no, vi prego. Che poi, povera Ilary. Ognuno vive le proprie questioni personali, soprattutto, quel tipo di vicende che, ahimè, sono sempre pesanti e difficilissime, come crede. Non giudico le persone"