Ilary Blasi sbarca su Netflix con il documentario Unica: ''Si è detto troppo''

Gossip TV

Ilary Blasi protagonista del nuovo documentario Netflix, Unica. Ecco quando sbarcherà sulla nota piattaforma streaming.

“A volte si è detto troppo, a volte si è detto poco, a volte si è detto sbagliato”, inizia così il teaser trailer di Unica, il documentario su Ilary Blasi che sbarcherà il prossimo 24 novembre sulla piattaforma streaming Netflix. La presentatrice, dopo mesi di silenzio e tantissimo gossip sulla sua vita privata a causa della separazione da Francesco Totti e l’ufficializzazione della nuova relazione con Bastian Muller, si racconta in un documentario inedito, pronta a svelare la sua verità.

Ilary Blasi, su Netflix arriva Unica: la presentatrice pronta a vuotare il sacco

Durante la diretta della puntata del Grande Fratello, in onda il 16 novembre 2023, Ilary Blasi si è presa tutta la scena quando, nell’intermezzo pubblicitario, è andato in onda per la prima volta il teaser trailer di Unica, documentario in cui la presentatrice parlerà per la prima volta svelando tutti i retroscena sulla sua vita e sui recenti fatti di gossip che la riguardano, disponibile dal 24 novembre 2023 su Netflix.

Leggi anche Francesco Totti torna a parlare di Ilary Blasi, cosa ha detto

“Voglio raccontarvi la mia storia, raccontarvi un po’ di me e di tante cose che non sapete. Io difficilmente mi emoziono, sono agitata, non sono per niente ansiosa, però qui si parla di me”, dice Ilary seduta al centro del set che la vedrà protagonista dal titolo decisamente calzate. Unica, infatti, è la primissima dedica che le fece l’ex marito Francesco Totti durante i loro primi mesi insieme, quando ancora il calciatore la corteggiava a ritmo serrato sperando di farla sua.

E proprio della separazione da Totti, dei gossip sui tradimenti, della nuova relazione con Bastian Muller e di tantissimi retroscena mai emersi - o mai rettificati - parlerà Basi nel documentario che fa tremare il mondo del gossip. Questo è decisamente il colpo di scena che tutti sognavamo e che sarà disponibile sulla nota piattaforma streaming tra pochissimi giorni, per la gioia di tutti coloro che vogliono conoscere la storia di Ilary (e di Totti) a 365 gradi.