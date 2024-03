Ilary Blasi e Fabrizio Corona, ''dal rancore al patto di ferro'': l'ex re dei paparazzi pronto a testimoniare contro Totti

Gossip TV

Sembra che Fabrizio Corona sia pronto a portare in Tribunale prove schiaccianti per permettere a Ilary Blasi di vincere la causa contro l'ex marito Francesco Totti.

Si era già parlato della possibilità che vi fosse una svolta clamorosa nella causa di divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti, fornita dalla pace tra la presentatrice romana e Fabrizio Corona. Proprio lui è pronto a testimoniare in Tribunale e avverte, ci sono prove schiaccianti contro l’ex capitano giallorosso.

Corona dalla parte di Ilary Blasi, prove contro Francesco Totti

La fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti tiene banco ormai da più di un anno. Tra accuse reciproche, collezioni di Rolex misteriosamente sparite e poi contese, tradimenti e nuove relazioni, e ora spunta anche un testimone a sorpresa. Già qualche settimana fa, Fabrizio Corona aveva raccontato in una intervista su YouTube e poi su Dillinger news di aver incontrato la presentatrice romana e di aver fatto pace, dopo anni di guerra tra loro.

Ora, Corona rincara la dose e su Nuovo Tv fa sapere di essere entrato in possesso di prove schiaccianti contro l’ex capitano giallorosso, che permetterebbero alla Blasi di vincere in Tribunale per la causa di divorzio in corso. Lei, infatti, vuole dimostrare che è stato proprio l’ex marito a tradire per primo, iniziando una relazione con Noemi Bocchi, sua attuale compagna, anche a discapito della sicurezza dei figli che ha raccontato essere stati usati come scuse per gli incontri segreti tra i due amanti. Corona potrebbe provare la versione dei fatti di Ilary?

“Clamoroso! Dal rancore al patto di ferro.Fabrizio tende la mano alla Blasi, sua storica nemica: ‘Il marito la tradiva e io ho le prove. Ilary ti aiuto io a vincere la causa in tribunale contro tuo marito’”, questo lo scoop della rivista. Insomma, Blasi potrebbe contare sull’inaspettato aiuto di uno dei sue ex nemici, ma sarà una buona mossa portare un uomo imprevedibile come Corona al banco dei testimoni? Nel frattempo è polemica per il flop di vendite del libro di Ilary, che molti pensano sia dovuto al fatto che la conduttrice aveva già minuziosamente raccontato tutto nel documentario Unica e nelle precedenti interviste, rilasciate proprio a ridosso del lancio del suo manoscritto sulla fine del matrimonio con Totti.