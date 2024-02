Fabrizio Corona pronto a testimoniare a favore di Ilary Blasi in Tribunale: la rivelazione shock

Gossip TV

Fabrizio Corona racconta di aver fatto pace con Ilary Blasi e di essere pronto a testimoniare durante la causa contro Francesco Totti.

Fabrizio Corona e Ilary Blasi hanno ufficialmente sotterrato l’ascia di guerra e sono pronti ad allearsi in Tribunale, almeno stando a quanto dichiarato dall’ex re dei paparazzi che ha parlato della possibilità di essere testimone chiave per la presentatrice durante il processo contro Francesco Totti. Ecco cosa ha svelato Corona.

Fabrizio Corona pronto ad aiutare Ilary Blasi, cosa succede?

La causa di separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi continua con durissimi colpi bassi e tantissimi colpi di scena. Sembra che l’ex capitano giallorosso punti ad una riduzione del generoso assegno che è costretto a versare alla sua ex moglie, ma lei non demorde ed è pronta a portare in Tribunale una lunga lista di presunte amanti del Pupone. Ma non è finita qua. Nella querelle tra i due ex coniugi, infatti, è intervenuto anche Fabrizio Corona che, poche settimane fa, aveva confermato di essersi chiarito con Blasi e di averla addirittura invitata a prendere un caffè insieme. Poi, Corona è tornato a parlare della vicenda e ha rivelato di essere pronto a scendere in campo per testimoniare a favore della romana.

“Se è vero che Ilary ha preso 700.000€ per il documentario Unica su Netflix? No è una cavolata, questa cifra non è affatto vera. E parlando di lei posso dire che l’unico modo che Ilary Blasi ha per vincere la causa matrimoniale è chiamare me al processo”.

Queste le parole dell’ex re dei paparazzi, che è spesso e volentieri intervenuto sulla questione dell’addio tra Totti e Ilary. Secondo la sua versione dei fatti, lo sportivo non sarebbe mai stato fedele alla moglie e, negli anni, avrebbe collezionato diverse amanti trovando sempre il perdono della Blasi. Sempre stando alle rivelazioni di Corona, la relazione tra l’ex capitano e Noemi Bocchi sarebbe iniziata già ad agosto 2021 e, se lui avesse le prove di quanto afferma, potrebbe senza dubbio essere cruciale per la versione dei fatti che Ilary sta presentando in aula, che mira proprio a dimostrare che Totti aveva un’altra ben prima del suo famoso caffè con Cristiano Iovino.