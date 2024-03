Ilary Blasi, il Libro sulla fine del matrimonio con Totti è un Flop: ecco quante copie ha venduto

Gossip TV

“Che Stupida”, il libro di Ilary Blasi in cui si parla della fine del matrimonio con Francesco Totti, delude le aspettative di vendita.

Ilary Blasi si gode un periodo lontano dalla televisione, in attesa di tornare su Mediaset con Battiti Live al posto di Elisabetta Gregoraci, ma non lontano dai riflettori. Mentre continua la battaglia legale contro l’ex marito Francesco Totti, per sancire i termini del divorzio, il suo libro “Che Stupida” risulta essere un flop in termini di vendita. Ecco i dati.

Ilary Blasi, flop per il suo Libro: cosa succede?

Da quando ha annunciato tramite comunicato di aver messo fine al matrimonio con Francesco Totti, Ilary Blasi si è trovata coinvolta in una valanga di gossip. Mentre lo sportivo ha rilasciato immediatamente un’intervista, facendo coming out con la nuova compagna Noemi Bocchi, con la quale è andato a vivere insieme in una manciata di mese, Ilary ha atteso più di un anno per svelare tutta la sua verità. Prima l’uscita del documentario Unica su Netflix, uno dei contenuti più visualizzati per settimane non solo in Italia, poi la pubblicazione del libro “Che Stupida” dove fa altre rivelazioni sulla fine del matrimonio con Totti.

E mentre arriva una stoccata velenosa contro di lei, la presentatrice Mediaset non raccoglie il successo sperato con il suo libro, soprattutto in virtù della grande pubblicità che è stata fatta a riguardo. È Selvaggia Lucarelli, infatti, ha rivelare che il manoscritto della romana ha venduto 8470 copie, come fa sapere la giornalista sui social, un numero ben meno elevato di quanto ci si potesse aspettare dato il clamore mediatico che ha girato attorno alla vicenda. Si deve considerare che il numero di copie vendute non è di per sé basso in generale, ma lo è rispetto alle previsioni fatte e ai fondi spesi per pubblicizzarlo, ma anche a dispetto della notorietà di chi lo ha scritto e degli argomenti trattati.

A cosa si deve dunque questo flop? Probabilmente la scelta di pubblicare il libro a ridosso dell’uscita del documentario ha lasciato pensare i fan che non vi fossero nuovi materiali a riguardo, ma anche il gossip trapelato sulla vicenda è stato talmente intenso e dettagliato da non invogliare il pubblico a spendere soldi per saperne di più. Nel frattempo lei, tra un viaggio e l’altro con il nuovo compagno Bastian Muller, debutta per la prima volta come attrice al cinema.