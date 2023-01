Il noce moscata gate arriva anche al Grande Fratello Vip e a Viva Rai 2! Si scatena l'ironia del web

Gossip TV

Il noce moscata gate ha coinvolto una parte degli allievi di Amici e ha scatenato provvedimenti da parte della produzione e numerosi meme da parte del web. A quanto pare, la notizia degli effetti allucinogeni della noce moscata è arrivata anche al Grande Fratello Vip e a Viva Rai 2! Vediamo cos'è successo.

Il caso della noce moscata che ha visto coinvolti 6 allievi del talent di Amici di Maria De Filippi oltre alla preoccupazione e indignazione della produzione e dei professori del programma di Canale 5, è diventato anche lo spunto per meme e riferimenti continui tra il popolo del web e in altri programmi.

Noce moscata gate, l'ironia sul caso al Grande Fratello Vip e a Viva Rai 2!

Infatti, in una puntata del GFVip, mentre si giocava al gioco del "vero o falso" Edoardo Donnamaria ha chiesto a Davide Donadei una curiosità che ha scatenato diverse domande su internet:

"Caro Davide, dopo Capodanno, gli italiani scoprono le proprietà allucinogene della noce moscata. Vero o falso?"

Una domanda che ha un evidente collegamento con quanto successo nella scuola di Amici: la produzione non si è espressa, ma sembra che alcuni degli allievi - come riferito da Dagospia - abbiano utilizzato la noce moscata come allucinogeno, dati gli effetti della spezia, e siano stati male. Il caso ha portato all'eliminazione di Valeria Mancini e Tommy Dali e a diverse polemiche sul web.

Ma, oltre che al GFVip, anche nel talk show mattutino di Fiorello, Viva Rai2!, sembra sia giunta notizia della situazione all'interno della casetta di Amici. Oggi, infatti, Ilenia Pastorelli, una delle attrici italiane più note al pubblico, ha scherzato con i conduttori del programma Rai, dicendo:

"Sto andando a comprare la noce moscata, mi hanno detto che certi effetti..."