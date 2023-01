Amici 22, Capodanno Gate: Valeria Mancini svela la sua verità sui social dopo l'eliminazione della scuola

Gossip TV

Guera dopo l'eliminazione da Amici 22: "Non ho mai fatto una cosa del genere in vita mia".

Dopo Tommy Dali, anche Valeria Mancini è stata costretta a lasciare definitivamente la scuola di Amici 22. Se il giovane cantante è stato eliminato da Rudy Zerbi, la nuova allieva ha perso la sfida contro Cricca voluta in via del tutto eccezionale da Lorella Cuccarini.

Guera fuori da Amici 22: la verità della cantante

I "gravissimi fatti" avvenuti durante la notte di Capodanno hanno portato all'eliminazione di due cantanti. Stiamo parlando di Tommy Dali e Valeria Mancini, che hanno dovuto affrontare i provvedimenti disciplinari presi dalla produzione di Amici. Se Tommy è stato cacciato da Rudy Zerbi, Guera ha perso la sfida contro Cricca ed è stata costretta a lasciare il talent show.

Maria De Filippi non ha voluto svelare la realtà dei fatti, ma sui social sono iniziate a girare tante supposizioni come quella della noce moscata. Secondo molti, infatti, i ragazzi della scuola di Amici avrebbero richiesto la noce moscata per creare una miscela con effetti simili alla droga. A far luce sulla situazione ci ha pensato proprio Guera che, dopo l'eliminazione, è intervenuta sui social per smentire tutto: "Non ho mai sniffato nulla in vita mia, tanto meno noce moscata".

A confermare le parole di Guera anche una sua amica:

Abbiamo appena finito di parlare con la migliore amica di Valeria. La notizia della noce moscata è completamente fake. Lei mi ha assicurato al 101% che non si tratta di quello, ovviamente non mi ha potuto dire cosa effettivamente sia successo.

