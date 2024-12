Guillermo Mariotto agirà per vie legali in seguito alle accuse di presunte molestie

Gossip TV

Guillermo Mariotto, storico giurato di Ballando con le Stelle, ha deciso di ricorrere a un avvocato per rispondere alle accuse di molestie nei confronti del ballerino Simone Iannuzzi.

Guillermo Mariotto, storico giurato di Ballando con le Stelle, ha deciso di ricorrere a un avvocato per rispondere alle pesanti accuse di molestie avanzate nei suoi confronti dalla senatrice di Fratelli d’Italia, Susanna Donatella Campione.

Ballando con le Stelle: "Guillermo Mariotto era in preda a un attacco di tachicardia gastritica", parla il legale dello stilista"

La senatrice lo ha accusato di aver toccato le parti intime di un ballerino durante la trasmissione, generando grande scalpore. Ora, il legale della maison Gattinoni, della quale Mariotto è direttore creativo, si prepara a intervenire per tutelare la reputazione del celebre stilista e del marchio che rappresenta.

A fornire i dettagli sulla vicenda è stato Stefano Dominella, presidente di Gattinoni, in un'intervista rilasciata all’Adnkronos. Dominella ha descritto le accuse come un’“assurda storia”, annunciando che l’avvocato della maison, Angelo Maietta, è pronto a procedere legalmente: “Presenteremo una denuncia per tutelare il buon nome di Guillermo Mariotto e della nostra storica maison”.

Nonostante Mariotto non abbia ancora rilasciato dichiarazioni personali in merito alle parole della senatrice, il suo entourage è intervenuto per fornire una spiegazione dei fatti. Campione aveva sostenuto che Mariotto avesse “toccato le parti intime di un ballerino che, imbarazzato, avrebbe cercato di allontanarsi”. Tuttavia, secondo quanto riferito da Dominella, la realtà sarebbe ben diversa:

"Guillermo era in preda a un attacco di tachicardia gastritica. Era inginocchiato e, nel tentativo di sollevarsi, ha appoggiato il braccio sinistro per sorreggersi. Non c’era alcuna intenzione dietro quel gesto".

L’obiettivo della denuncia non è solo quello di salvaguardare l’immagine personale del giudice, ma anche quella della maison Gattinoni.

Anche la la conduttrice Milly Carlucci è intervenuta sulla questione. La Carlucci ha voluto chiarire in modo deciso la natura dell’accaduto, sostenendo che si è trattato esclusivamente di un incidente e non di un comportamento inappropriato da parte del giurato.

Riferendosi al presunto contatto sulle parti intime di Simone Iannuzzi, la conduttrice ha spiegato con fermezza che non vi è stata alcuna intenzione maliziosa nel gesto, ma soltanto una perdita di equilibrio da parte di Mariotto.

"È evidente che si trattasse solo di una perdita di equilibrio, non scherziamo. Se ci fosse stato qualcosa di scorretto, la situazione sarebbe esplosa immediatamente," ha dichiarato Milly Carlucci. La conduttrice ha inoltre precisato di aver consultato direttamente il ballerino coinvolto per chiarire ogni dubbio. "Abbiamo chiesto a Simone Iannuzzi, che nemmeno si era reso conto del fatto. Quando gli hanno mostrato il video, si è messo a ridere," ha aggiunto.

La Carlucci ha poi voluto rassicurare il pubblico sulla trasparenza e la correttezza dell’intero staff: "La molestia implica una volontà precisa, e in questo caso non ce n’è stata alcuna. Guillermo era di spalle e non poteva nemmeno rendersi conto della situazione. È davvero un incidente."