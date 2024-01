Grande Fratello, Vittorio Menozzi su Beatrice Luzzi: "Mi manca, senza di lei mi sento perso" [VIDEO]

Gossip TV

Al GF, Vittorio Menozzi sente la mancanza di Beatrice Luzzi. Ecco cosa è successo.

L'uscita di Beatrice Luzzi dal Grande Fratello a causa della dipartita del padre Paolo sta iniziando a farsi sentire nel reality di Canale5: dopo il freeze imposto dalla produzione come minuto di silenzio per l'attrice, anche i concorrenti a lei più vicini stanno iniziando ad avvertirne la mancanza, come nel caso di Vittorio Menozzi.

GF, Vittorio Menozzi in lacrime per Beatrice Luzzi: "Mi sento perso senza di lei"

Parlando prima con Fiordaliso e poi con Sergio D'Ottavi, Vittorio Menozzi ha espresso la sua forte mancanza per l'assenza di Beatrice nella Casa. Il legame che i due gieffini hanno stretto nel programma condotto da Alfonso Signorini è molto forte e, anche quando l'intera casa si rivoltava contro di lei, Vittorio le è sempre stato accanto, attirandosi anche le critiche di Massimiliano Varrese e di altri gieffini, che lo hanno accusato di essere un burattino nelle mani di Beatrice.

Vedendo il giovane modello giù di morale, Fiordaliso ha cercato di parlare con lui e lo ha rassicurato che questo sentimento di tristezza e smarrimento che prova sono assolutamente normali:

"Io con Bea non parlavo quanto te, eppure, lei quando mi vedeva giù, sapeva subito come farmi stare meglio. Quindi, immagino come puoi stare tu, ma è normalissimo, Vittorio. Lei per te era come una sorella maggiore, in questo viaggio."

Vittorio, infatti, ha ammesso di sentirsi perso senza Beatrice e di avvertire molto la sua mancanza e a confortarlo è arrivato anche Sergio D'Ottavi:

"Una persona la senti dentro quando ti cambia in positivo. Se non ti ha dato nulla non ne senti la mancanza"

D'ottavi ha consigliato al modello di rendere fiera la Luzzi dei suoi progressi nel reality e lo stesso Vittorio ha ammesso che senza di lei, non sarebbe arrivato così lontano e che per lui l'attrice è davvero una persona speciale.

