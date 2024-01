Grande Fratello Vip, Vittorio Mennozzi in lacrime per il lutto di Beatrice Luzzi (VIDEO)

Gossip TV

Vittorio Mennozzi scoppia in lacrime pensando al dolore di Beatrice Luzzi, che ha lasciato il Grande Fratello dopo la morte del padre.

Beatrice Luzzi ha lasciato la casa del Grande Fratello a seguito della scomparsa del padre. La notizia ha devastato alcuni inquilini di Cinecittà, tra cui Vittorio Mennozzi che aveva un bellissimo rapporto con l’attrice, scoppiato in lacrime e inconsolabile. Ecco cosa è successo.

Grande Fratello, Vittorio scoppia in lacrime per Beatrice

La grande protagonista di questa edizione del Grande Fratello ha dovuto lasciare in fretta la casa di Cinecittà quando il padre è scomparso. Il lutto dell’attrice è stato accolto in maniera molto diverso tra gli inquilini più famosi del piccolo schermo. Da una parte, infatti, c’è chi ha fatto finta di nulla chiedendo anche di poter organizzare un aperitivo, mostrandosi totalmente insensibili alla tragedia e al dolore che ha colpito Beatrice Luzzi. Comportamento che non è piaciuto al pubblico del reality show di Canale 5, che si è lamentato sui social e ha chiesto che vengano presi dei provvedimenti per questo atteggiamento orrendo. Comportamento che ha fatto infuriare anche Alfonso Signorini, che è pronto a dare una bella strigliata ai concorrenti durante la prossima puntata in onda in prima serata su Canale 5.

Ci sono stati, tuttavia, anche concorrenti che hanno preso molto male l’addio forzato di Beatrice, preoccupati per come l’attrice possa reagire al pesante lutto, insomma partecipi del suo dolore. Uno tra tutti è certamente Vittorio Mennozzi. Il gieffino ha un bellissimo rapporto con Beatrice, tanto che si parlò anche della possibilità della nascita di un flirt subito dopo la storia naufragata tra la concorrente e Giuseppe Garibaldi. Flirt che invece è diventato una bellissima amicizia e ha portato Mennozzi a scoppiare in lacrime, visibilmente colpito dall’accaduto.

“Per un dolore così grande non le puoi dare consolazione, lei lo sa che le vuoi bene, tutti hanno visto come stiamo oggi”. Ha commentato Fiordaliso, abbracciando Vittorio e cercando di consolarlo mentre era in lacrime. Il gieffino ha dato insomma un esempio positivo in mezzo alla polemica che ha travolto il GF e che sicuramente avrà conseguenza anche sugli ascolti.

