Grande Fratello, Vittorio Menozzi su Anita Olivieri: "Non la sopporto più, punta sempre il dito contro gli altri"

Al GF, aumentano le tensioni tra Vittorio Menozzi e Anita Olivieri, tanto che il modello si è sfogato, lamentandosi dell'atteggiamento della gieffina.

In attesa della nuova puntata del Grande Fratello, in onda questa sera su Canale5, nella casa di Cinecittà si respira un'aria sempre più tesa tra Vittorio Menozzi e Anita Olivieri. In seguito alle ultime incomprensioni tra i due gieffini, il modello si è lasciato andare a un lungo sfogo, anche a causa dei continui litigi con altri inquilini della casa, come Rosy Chin.

GF, Vittorio Menozzi su Anita Olivieri: "Non la sopporto più"

Oltre a Rosy Chin, che ha accusato Vittorio di essere irrispettoso verso di lei e i suoi sforzi in cucina, anche Anita Olivieri si è lamentata del comportamento del modello, definendolo un bambino viziato:

"In puntata fai l'intellettuale e in settimana invece ti comporti come un bambino"

Secondo i fan del programma, questo risentimento verso Menozzi dipenderebbe dal suo legame con Beatrice Luzzi, con cui Anita ha litigato furiosamente negli ultimi giorni. Stanco di essere insultato dalla gieffina, Vittorio si è così sfogato, dichiarando:

"Io non reggo più Anita, no, non la reggo più. Lei non fa altro che puntare il dito, lei passa le giornate così: facendo la stupida e puntando il dito contro gli altri"

