Grande Fratello, Beatrice Luzzi contro Garibaldi e Anita: "Siete Squallidi" e la Oliveri scoppia a piangere

Beatrice Luzzi si è irritata fortemente per una frase di Giuseppe Garibaldi e ha inveito contro di lui e contro Anita Oliveri che è poi scoppiata a piangere in sauna.

Nuove scintille nella Casa del Grande Fratello. Nella serata di ieri, Beatrice Luzzi si è indispettita particolarmente contro Giuseppe Garibaldi prendendosela anche con Anita Oliveri.

Grande Fratello, Beatrie Luzzi a Giuseppe Garibaldi: " Sei squallido come la tua amica Anita"

Poco dopo aver cenato, Garibaldi ha fatto notare a Beatrice di non aver lavato i piatti e l'esternazione del calabrese ha mandato su tutte le furie la Luzzi che ha sostenuto di aver lavati ma di non aver trovato solamente il tempo di sciacquare le teglie perché impegnata in un'altra attività .

"Sei squallido" ha dichiarato l'attrice a Garibaldi. Beatrice ha messo in mezzo poi anche Anita:" Sei squallido come la tua amica". Giuseppe ha cercato di smorzare i toni senza però riuscirci: "Sorridi alla vita!" ha replicato. Beatrice, tra sé, ha detto ,"Lo dice lui, la tristezza fatta a persona".

Anita non ha preso parte alla discussione ma ha sentito tutto. La giovane romana si è rinchiusa in sauna con Rosy e si è sfogata in lacrime: "Questa non mi molla" ha detto l'inquilina mentre Rosy l'ha spronata a non cadere nelle provocazioni di Beatrice. Anita ha poi sfogato il suo malessere con un pianto liberatorio e Rosy l'ha invitata a non buttarsi giù.

